PEC da Transição e responsabilidade fiscal estão nas mãos do Centrão

Foi divulgada na última quarta-feira, 16, a “minuta” de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) explicitando a política fiscal a ser implementada pelo próximo governo a partir de 2023.

A “minuta” de proposta retira do teto do gasto o programa Auxílio Brasil, o que totaliza R$ 175 bilhões. Fora do teto, esse valor poderá ser aumentado sem limite. Desse total, R$ 105 bilhões estão incluídos no Orçamento de 2023.

A diferença entre os R$ 175 bilhões e os R$ 105 bilhões corresponde à soma das despesas devido ao aumento de R$ 200 por família do valor da transferência (R$ 52 bilhões) e ao acréscimo de R$ 150 por criança, prometido pelo ex-presidente Lula da Silva (R$ 18 bilhões).

Se aprovada a 'minuta' pelo Congresso Nacional, teremos um aumento do déficit primário da ordem de R$ 298 bilhões a partir de 2023 Foto: Jefferson Rudy/Agencia Senado

A esse aumento de gastos de R$ 175 bilhões, o projeto propõe adicionar 6,5% da arrecadação não recorrente de 2021 (dividendos das estatais, royalties, entre outros) para financiar novos investimentos (R$ 23 bilhões), o que perfaz um total de R$ 198 bilhões.

Todos os aumentos de despesas são permanentes. Portanto, se aprovada a “minuta” pelo Congresso Nacional, teremos um aumento do déficit primário da ordem de R$ 298 bilhões a partir de 2023, aproximadamente 3,0% do Produto Interno Bruto (PIB).

Um aumento do déficit primário dessa ordem, em um país emergente cuja dívida representa 75% do PIB, é extremamente arriscado. O episódio recente envolvendo a ex-primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss é sugestivo.

Ao tomar posse, ela anunciou um programa de redução de impostos e aumento de gastos e do déficit primário, que gerou violenta reação negativa dos investidores, aumento das taxas de juros dos títulos do governo e desvalorização da libra. A então primeira-ministra perdeu o apoio de seu partido e foi forçada a renunciar 45 dias após ter sido nomeada.

Caso a “minuta” da PEC seja aprovada pelo Congresso, o cenário fiscal brasileiro se tornará insustentável, com a dívida pública atingindo 98,7% do PIB em 2026. Como na Inglaterra, o resultado será aumento das taxas de juros e do risco fiscal, desvalorização cambial, inflação e recessão.

A reação do Congresso ainda é desconhecida, mas lideranças do Centrão indicam que a resistência do Poder Legislativo poderá inviabilizar a aprovação da proposta, mantendo apenas o valor do Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo, com custo máximo de R$ 80 bilhões e prazo de vigência limitado a 2023. É o Centrão defendendo a responsabilidade fiscal e a estabilidade econômica. Quem diria!