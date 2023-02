Aumento da formalização pode indicar que reforma trabalhista está fazendo efeito

O desempenho do mercado de trabalho brasileiro desde que as restrições à mobilidade urbana foram relaxadas, no fim de 2020, tem sido particularmente positivo. A taxa de desemprego caiu de 14,9% para 8,1% da força de trabalho entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, e o número de pessoas ocupadas atingiu o recorde de 99,8 milhões de trabalhadores.

Além da forte geração de postos de trabalho, houve um aumento do grau de formalização da força de trabalho. Entre o início de 2021 e o fim de 2022 foram gerados mais de 5 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Por outro lado, entre junho e outubro de 2022, o total de ocupados sem carteira assinada diminuiu 5,2%, e em outubro de 2022 o total de trabalhadores por conta própria sem CNPJ, ou seja, sem registro, era 6,7% menor que o registrado no mesmo período de 2021.

O fim das medidas de restrição à mobilidade urbana foi um fator fundamental para o rápido crescimento de postos de trabalho. Com a redução das restrições, a demanda por serviços apresentou forte recuperação. Como é um setor muito intensivo em mão de obra, o resultado foi aumento na taxa de ocupação e queda na taxa de desemprego.

O aumento da formalização pode indicar que a reforma trabalhista de 2017 esteja fazendo efeito Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Entretanto, o aumento da formalização indica que algo mais está acontecendo. Ainda que seja impossível neste momento, devido à falta de dados, fazer uma avaliação cuidadosa dos efeitos da reforma trabalhista aprovada em 2017, nossa avaliação é que a reforma está fazendo efeito.

Dois pontos são particularmente importantes: o aumento do custo para o trabalhador recorrer à Justiça do Trabalho e a liberalização da terceirização de atividades-fim. Com a introdução da sucumbência (se o trabalhador perder a demanda na Justiça do Trabalho, paga parte dos custos advocatícios), houve uma forte redução do número de demandas oportunistas (quando o trabalhador sabe que não tem direito, mas entra na Justiça do Trabalho por não ter custo de fazê-lo). O total de demandas na Justiça do Trabalho caiu de uma média de 220 mil para 125 mil por mês. O resultado foi redução do custo de contratação e de formalização do emprego. Perderam os oportunistas e ganharam todos os outros trabalhadores.

A liberalização da terceirização de atividades-fim permitiu que empresas e trabalhadores negociassem a contratação de trabalhadores por conta própria formalmente e gerou incentivo para que estes se registrassem e se formalizassem, com ganhos de produtividade para a economia.