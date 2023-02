Dados da economia americana sugerem que Fed errou pela segunda vez

Os dados da economia americana divulgados recentemente sugerem que o Federal Reserve (Fed), banco central do país, errou pela segunda vez no ciclo atual de combate à inflação. Na primeira vez, diante da volta da inflação com o arrefecimento da pandemia, o Fed avaliou que o fenômeno era transitório, decorrente de gargalos no sistema produtivo que seriam revertidos automaticamente com a volta à normalidade.

Como o problema era, pelo menos em parte, decorrente de excesso de demanda devido a políticas fiscais expansionistas, a taxa de inflação acelerou, atingiu o nível mais elevado em mais de 40 anos, forçando o Fed a acelerar o aumento da taxa de juros.

Após elevar a taxa de juros para o intervalo entre 4,25% e 4,50%, com aumentos de 0,75 e 0,50 ponto de porcentagem, o Fed decidiu desacelerar os aumentos de juros para 0,25 ponto de porcentagem, na suposição de que a desaceleração da inflação ocorrida nos últimos meses, por causa da queda dos preços das commodities, seria o resultado da política monetária, e que a manutenção desse aperto monetário seria suficiente para levar a inflação para a meta.

Dados da economia dos EUA divulgados recentemente sugerem que o Federal Reserve errou pela segunda vez no ciclo atual de combate à inflação Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Os dados da economia de janeiro deram o sinal de alerta. Foram gerados 517 mil postos de trabalho no mês, contra expectativa de 190 mil; a taxa de desemprego caiu de 3,5% para 3,4% da força de trabalho; e os salários médios cresceram 4,34%. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo aumentaram 3,0% em janeiro em relação a dezembro (expectativa de 1,9%) e, sem considerar as vendas de automóveis, cresceram 2,3% (expectativa de 0,9%).

A inflação desacelerou menos do que a esperada. O CPI, Índice de Preços ao Consumidor, variou 0,5% no mês de janeiro em relação a dezembro, e a taxa de inflação anual atingiu 6,4% contra expectativa de 6,2%. Os núcleos surpreenderam, com aumento de 0,4% no mês e 5,6% em 12 meses (expectativas de 0,4% e 5,5%, respectivamente); o Índice de Preços ao Produtor, PPI, aumentou 0,7% no mês; e o núcleo do índice variou 0,6% (expectativas de 0,4% e 0,3%, respectivamente).

Diante das elevadas taxas de inflação ainda vigentes (6,0% ao ano), a taxa de juros real continua em níveis baixos e negativa. Com isso, diretores do Fed passaram a reforçar a mensagem de que a taxa de juros deverá superar 5,0% ao ano no final deste ciclo e permanecer em níveis elevados por um longo período de tempo, e os aumentos podem ser acelerados. Mais juros pela frente.