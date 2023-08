Economia brasileira tem cenário desafiador à frente

Após cerca de três meses positivo, o ambiente começou a se deteriorar no fim do mês de julho. De lá para cá, a taxa de câmbio já desvalorizou cerca de 5%, a Bovespa teve mais de dez pregões consecutivos de queda e os juros, principalmente os mais longos, entraram em elevação, apesar da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de iniciar o processo de redução da taxa Selic em -0,5 ponto porcentual na reunião de agosto.

Pelo menos três fatores estão por trás desta mudança de comportamento dos preços. Primeiro, a avaliação de que está se tornando impossível atingir as metas de superávit primário propostas no arcabouço fiscal. Dados a dificuldade do governo de aprovar os aumentos de impostos necessários para cumprir as metas e os sinais de frustração do desempenho da receita tributária, está cada vez mais claro que as metas não deverão ser cumpridas, o que torna a evolução da relação dívida/PIB preocupante.

China ampliará acesso de bens dos EUA ao mercado chinês Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Segundo, a resiliência da economia americana, o que dificulta a queda da inflação na maior economia do mundo. Com isso, aumentou a probabilidade de que o banco central americano (Fed) eleve novamente a taxa de juros da economia ainda neste ano e que a taxa deverá permanecer em nível elevado por um período mais extenso que o inicialmente previsto. Esse fator, combinado ao aumento de juros no Japão e redução de liquidez devido à venda de título pelo Tesouro dos Estados Unidos, gerou aumento das taxas de juros dos títulos longos e pressão sobre a taxa de câmbio no Brasil. Com a redução da taxa de juros no Brasil, o diferencial de juros entre os dois países deverá diminuir, o que torna os títulos brasileiros menos atraentes para os investidores estrangeiros.

Finalmente, a economia chinesa tem dado sinais de desaceleração mais intensa que o esperado. Tivemos deflação de -0,3% do CPI e de -4,4% do PPI entre junho de 2022 e junho de 2023, forte redução do crédito corporativo, diminuição das exportações e das importações, uma das maiores imobiliárias do País não conseguiu honrar seus compromissos financeiros, a taxa de desemprego dos jovens continua em elevação, enfim, os dados começam a sugerir uma economia muito próxima de recessão, o que reduz os preços das commodities e gera pressão sobre a taxa de câmbio no Brasil.

Em conjunto, esses três fatores indicam um cenário desafiador para a economia brasileira à frente.