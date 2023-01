Efeito da polarização vai depender da resposta do governo à economia

Os acontecimentos do último domingo em Brasília, a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, além de serem atos de vandalismo e barbarismo indefensáveis, mostram uma divisão da sociedade brasileira sem precedentes na história do País. Tais atos dificilmente ocorreriam sem que seus autores tivessem algum apoio implícito ou explícito de parte significativa da sociedade.

Ao mesmo tempo que algumas pesquisas mostram que cerca de 90% da população desaprova estes movimentos de vandalismo, outras pesquisas indicam que aproximadamente 40% da população acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não teve mais votos que o ex-presidente Jair Bolsonaro e que houve fraude nas eleições presidenciais. A questão é como pacificar uma sociedade tão dividida.

Grupos de Bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos três Poderes em Brasília Foto: Wilton Junior/Estadão

Desmobilizar os acampamentos nas portas dos quartéis é uma decisão positiva e pode evitar novos episódios de violência explícita, mas está longe de promover a pacificação da sociedade. O que surpreende é que esta divisão ocorre logo após a posse de um presidente recém-eleito, período em que, normalmente, o novo presidente vive uma “lua de mel” com a sociedade, o que sugere que esta polarização deverá persistir e até mesmo se intensificar.

Do ponto de vista econômico, os efeitos devem ser pouco significativos no curto prazo. No médio prazo, o efeito desta polarização vai depender da resposta do governo ao comportamento da economia. As projeções dos analistas indicam uma redução do crescimento, aumento da inflação e do desemprego (as expectativas para a inflação no Relatório Focus do Banco Central do Brasil já estão acima do teto do intervalo de metas em 2023, 2024 e 2025, e crescendo), o que poderá exigir a retomada do aumento da taxa de juros pelo Banco Central ao longo de 2023.

Se, diante da polarização e da queda de popularidade, o governo reagir com uma política fiscal mais expansionista, seja aumentando os gastos públicos, seja reduzindo, ou evitando aumentar a carga tributária (como ocorreu com a decisão de não voltar com a cobrança de PIS/Cofins sobre combustíveis), teríamos aumento do déficit fiscal com risco de perda de controle sobre a evolução da dívida (que, segundo nossas estimativas, deverá atingir 89,3% do PIB no final de 2023). A consequência seria desvalorização cambial e aumento da pressão sobre a taxa de inflação.