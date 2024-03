As declarações dos membros do governo Lula antes e depois da reunião mostram perplexidade, que o governo foi pego de surpresa e que não tem um diagnóstico concreto do que está acontecendo. No geral, apontam para falhas na comunicação e dificuldade dos ministros de fazer chegar à população o que está sendo feito.

Nossa avaliação é que o problema é mais estrutural que de comunicação. Em primeiro lugar, apesar de não ter completado nem a metade do mandato, este é um governo “velho”. Todos os projetos são originários de governos anteriores, principalmente dos mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff (Minha Casa, Minha Vida, PAC, Bolsa Família, política de valorização do salário mínimo, entre outros), que foram um desastre. É como se fosse um resgate do Dilma 2. Um Dilma 3.

Segundo, e talvez ainda mais importante, a aprovação da PEC da transição no fim de 2022, que aumentou o teto do gasto em R$ 180 bilhões, forçou o ministro da Fazenda a dedicar o primeiro ano de governo a negociar com o Congresso medidas de aumento de impostos, para gerar as receitas indispensáveis para evitar uma crise fiscal já no início do mandato.