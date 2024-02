Após a repercussão negativa, o governo recuou. Entretanto, em contrapartida, anunciou que vai cobrar R$ 25,7 bilhões pela antecipação da renovação de concessões de ferrovias negociadas e realizadas no governo de Jair Bolsonaro. Os investidores viram essa tentativa de cobrança extra como uma penalização à empresa, por não aceitar a interferência do presidente.

Decisões desse tipo são uma das razões da queda da taxa de investimentos em 2023. Entretanto, ela não está isolada. A mudança do marco temporal das terras indígenas, a volta das invasões de terras pelo MST aprovadas pelo governo, o aumento da carga tributária sobre empresas, as incertezas decorrentes da reforma tributária ainda em andamento, as tentativas de interferir na Eletrobras, acabar com a autonomia do Banco Central, mudar o marco regulatório do saneamento, revogar a nova legislação trabalhista, que foram barradas pelo Congresso, são algumas das medidas que geram incerteza e reduzem os investimentos.

A evolução da taxa de investimento é preocupante. Sem investimento, a capacidade produtiva não cresce e o aumento de consumo acaba esbarrando no esgotamento dessa capacidade, o que gera pressão inflacionária e força o Banco Central a aumentar a taxa de juros.