Lula enfrenta dificuldades no Congresso no início de seu terceiro mandato

O início do terceiro mandato do presidente Lula da Silva foi surpreendentemente difícil. O governo sofreu derrotas importantes na Câmara (o Projeto de Lei das Fake News foi retirado da pauta por não ter votos suficientes para sua aprovação; e foi aprovado na Câmara um decreto legislativo anulando o decreto do Executivo que muda o Marco Regulatório do Saneamento) e não conseguiu votar medidas provisórias importantes que poderão caducar em primeiro de junho, entre outros problemas.

Ao mesmo tempo, o Congresso aprovou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os eventos da invasão das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e outra para investigar as invasões de terras por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Como governos recém-eleitos tendem a ter uma “lua de mel” com a sociedade e o Congresso, a pergunta é por que o governo atual está tendo tanta dificuldade.

Para muitos analistas, as derrotas decorrem de má articulação política, erros nas negociações com os parlamentares, não pagamento de emendas parlamentares e não cumprimento de promessas feitas ao longo da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A composição do Ministério entre os partidos da base do governo não tem sido suficiente para satisfazer os parlamentares.

A expectativa desses analistas é que, com a entrada do presidente Lula na articulação, a insatisfação deve diminuir, facilitando a aprovação de propostas e reduzindo a animosidade entre Executivo e Legislativo.

O presidente Lula; como governos recém-eleitos tendem a ter 'lua de mel' com a sociedade e o Congresso, a pergunta é por que o governo atual está tendo tanta dificuldade. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para um segundo conjunto de analistas, o problema é estrutural. Para estes, com a aprovação das Emendas Constitucionais 86, 100, 102 e 105, que transformaram as emendas parlamentares de autorizativas em impositivas, a estrutura de incentivos mudou. Antes, o Executivo utilizava seu poder de liberar ou não as emendas parlamentares para conseguir votos no Congresso. Se votasse a favor do governo, teria suas emendas liberadas. Caso contrário, os recursos não seriam liberados.

Com o Orçamento impositivo, os recursos das emendas têm de ser liberados durante a execução do Orçamento, o que aumentou a independência dos parlamentares. Combinado com os elevados níveis de polarização e a exposição nas redes sociais, as posições mais ideológicas passaram a dominar o cenário.

A reação do Congresso à cassação do deputado Deltan Dallagnol pode ser um ponto de inflexão no processo de perda de poder do Legislativo em relação ao Judiciário.