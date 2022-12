Reduzir a Selic é uma tarefa árdua e pouco provável em 2023

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB), que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, divulgada nesta semana, assim como a entrevista do presidente do BCB, Roberto Campos Neto, na divulgação do relatório trimestral de inflação deram uma mensagem direta sobre os efeitos de uma política fiscal mais expansionista sobre a trajetória da taxa de inflação e, portanto, da taxa de juros.

Além do efeito direto sobre a demanda agregada, uma política fiscal expansionista pode afetar a taxa de inflação por vários outros canais como, por exemplo, via preços dos ativos financeiros e aumento da incerteza, das expectativas para a inflação e da taxa neutra de juros.

Banco Central deve ter dificuldade em reduzir os juros no cenário de transição e aumento de gastos Foto: Dida Sampaio/Estadão - 3/12/2021

Os documentos chamaram a atenção para o fato de que políticas parafiscais, ou seja, a utilização de empresas estatais para estimular a economia, principalmente a concessão de crédito a taxas de juros subsidiadas pelos bancos públicos, aumentam a taxa neutra de juros e reduzem a potência da política monetária.

As propostas de aumento de despesas, caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição seja aprovada na Câmara dos Deputados como foi no Senado, com aumento de R$ 145 bilhões do teto dos gastos e exclusão de vários itens de despesas do teto – o que pode tornar o mecanismo praticamente inócuo –, e os sinais de utilização de crédito subsidiado pelos bancos públicos, anunciados pelo futuro governo, fizeram com que a expectativa de corte das taxas embutidas na curva de juros antes das eleições fosse substituída por aumento das mesmas.

A mudança na Lei das Estatais aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda em tramitação no Senado, que abre caminho para a indicação de políticos para a diretoria dessas empresas e viabilizaria a indicação do ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como já anunciou o ex-presidente Lula da Silva, reforçou o cenário de desconfiança em relação à volta do crédito subsidiado por parte dos bancos públicos.

Em conjunto, o processo de transição aponta para um déficit fiscal mais elevado e a volta do crédito subsidiado, o que está gerando aumento das taxas de juros demandadas pelos investidores para financiar a dívida. Nesse cenário, reduzir a Selic será uma tarefa árdua e, a nosso ver, pouco provável. O mais provável é que o próximo movimento do Banco Central do Brasil seja exatamente na direção contrária.