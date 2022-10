O desafio de 2023 será enorme

Publicidade

Qualquer que seja o resultado da eleição, o novo governo terá de enfrentar rapidamente dois grandes desafios no campo econômico:

- Como reorganizar o Orçamento de 2023 depois da farra fiscal eleitoral? Sem essa resposta, o câmbio não se estabilizará e será muito mais difícil reduzir a inflação e os juros;

- Como construir uma regra fiscal crível e uma agenda de ações que possibilitem a volta de um crescimento sustentado e nos tirem de nossa longa estagnação?

Apesar de a atividade ter melhorado recentemente, o PIB per capita no governo Bolsonaro crescerá apenas 0,4% ao ano, um número medíocre.

Orçamento 2023 terá de ser reorganizado para estabilizar câmbio

Sergio Vale, economista-chefe da MB, construiu uma média móvel de dez anos da taxa de crescimento do PIB desde o início do século 20. Esse indicador da tendência de desenvolvimento está no terreno negativo e é o pior em 120 anos!

A capacidade de voltar a crescer não virá com os atuais discursos triunfalistas, proferidos enquanto a pobreza cresce e a educação é sistematicamente destruída.

A Inglaterra viveu 45 dias alucinantes com a ascensão e a queda de Liz Truss.

Seu programa abria um rombo de 70 bilhões de libras no Tesouro, o que levou à sua instantânea rejeição pelo mercado financeiro. A libra desvalorizou, os juros subiram e rapidamente se criou um enorme problema de liquidez nos fundos de pensão. O Banco da Inglaterra teve de fazer uma intervenção de emergência, comprando e dando suporte à moeda e ao preço dos títulos públicos.

A credibilidade de Truss ficou comprometida de forma irreversível, e nem a demissão do ministro das Finanças e a volta atrás na redução dos impostos dos mais ricos foram capazes de salvar seu mandato.

O ponto mais relevante do episódio foi realçar que a origem dos problemas atuais dos ingleses está no Brexit. Desde 2016, já se acumularam muitas evidências de que, após a separação da Europa, as exportações e os investimentos estagnaram, o mercado de trabalho ficou restrito e até a City de Londres vem lentamente perdendo sua antiga importância.

Em 2010, a economia inglesa equivalia a 90% da alemã. Hoje, é menos de 70%.

O novo primeiro-ministro deverá estabilizar a economia.

Creio, entretanto, que não trará de volta o crescimento.

Na eleição de hoje, joga-se o futuro do nosso País. É decisivo o voto na grande coalizão pela democracia.