Transição complexa: governo atual morreu prematuramente e futuro traz incerteza

Vivemos uma situação inusitada. De um lado, mais do que ter realizado uma eleição impecável, assistimos à reafirmação inequívoca de que o País preza e quer o regime democrático. Tanto que o nosso Congresso e os demais agentes políticos imediatamente aceitaram a voz das urnas e trataram de seguir adiante.

Entretanto, uma fração radical resiste e tenta tumultuar o ambiente, mesmo após ficar claro que não existe chance de prosperarem suas aspirações extralegais.

Brasil mostrou que preza pela democracia, embora um grupo busque tumultuar

Pior: o governo morreu prematuramente, tanto do ponto de vista político quanto administrativo, incluindo a própria operação do dia a dia. Existe escassez de caixa até para pagar a feira, que está no fim.

Naturalmente, isso dificulta a transição e eleva a incerteza. Em particular, afeta a montagem do programa de governo e das equipes que lá trabalharão.

Na economia, temos hoje um problema central: uma parte do grupo de transição parece estar montando o “Dilma 3″, e não um programa que reflita mais adequadamente uma coalizão de centro-esquerda que busque equilibrar a redução da fome e da desigualdade com a criação de bases para uma retomada sustentável no crescimento. A vingar a visão de que “gasto é vida”, as expectativas serão negativamente afetadas. As peças centrais serão a chamada PEC da Transição e a definição da equipe econômica.

Parte do grupo de transição indica um "Dilma 3"

As próximas duas semanas dirão qual será o tamanho do próximo governo.

* * * * *

A Rússia está perdendo a guerra na diplomacia, no campo de batalha e na economia.

Na recente reunião do G20, realizada na Indonésia, o chanceler Sergei Lavrov ficou obviamente isolado. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que o tempo não é de guerra. Apesar de toda boa vontade do líder chinês, o comunicado final claramente condenou a invasão.

No campo de batalha, os ucranianos continuam a surpreender. Nestes dias, drones construídos ou reformados no país furaram a defesa aérea e atacaram três bases russas distantes da fronteira (uma delas, a menos de 180 km de Moscou), atingindo aviões que bombardearam o país.

Finalmente, no campo produtivo, a Rússia já mostra uma evidente degradação do sistema econômico. Em setembro, por exemplo, a produção do setor automotivo caiu 77% comparada a um ano atrás. Não há perspectivas de melhora, pois 80% das peças são importadas.

Nessas condições, a meta do governo para se validar ante à população passou a ser somente conseguir manter o abastecimento dos mercados, não mais a promessa de crescimento e progresso. No meu entender, o tempo só fará essa situação se aprofundar.