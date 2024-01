A primeira razão para nossa proposição é que, ao final de dezembro, o Tesouro pagou algo como R$ 90 bilhões de precatórios, boa parte dos quais referentes a casos envolvendo o INSS. Dependendo do multiplicador de gastos, pode-se esperar uma alta de até 0,5% do PIB. Além disso, seguramente teremos um déficit primário de alguma relevância neste ano.

O mercado de trabalho tem mostrado um desempenho sempre melhor do que o esperado, seja no que tange ao crescimento do número de ocupados, que atingiu 100 milhões no final de 2023, seja na variação dos rendimentos. Também surpreendente foi a melhora na produtividade da mão de obra nos primeiros três trimestres do ano passado, como mostrou Fernando Veloso. Acredito que essas tendências continuarão no exercício que se inicia, inclusive a elevação do número de beneficiários de transferências públicas.

Certamente, a reforma trabalhista tem dado uma contribuição importante. Além disso, em muitas empresas pequenas a utilização de plataformas digitais vem elevando a produtividade de forma significativa, especialmente nos prestadores de serviços às famílias. Esse grupo teve um impulso com as inovações financeiras, como Pix, maquininhas e bancos digitais, que permitem uma gestão com eficiência e custos muito mais baixos.

Na última avaliação do Pisa, os mais de 200 mil alunos dos cursos técnicos no Estado de São Paulo tiveram nota bastante melhor do que a média brasileira, beneficiando inúmeros setores, como serviços e agropecuária.