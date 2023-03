Apesar da crise dos bancos nos EUA, não vivemos um ‘momento Lehman Brothers’

Vivemos dias de tensão na economia global, detonada pela rápida quebra do Silicon Valley Bank (SVB), que em apenas três dias teve de ser liquidado. Os mercados, naturalmente, reagiram com grande nervosismo, que se reduziu após a intervenção feita pelas autoridades reguladoras americanas no fim de semana passado.

Embora ainda houvesse quem se perguntasse se haveria uma crise mais geral, acabou ficando claro que esse não era o caso. Ao contrário de 2008, não existe nenhuma grande vulnerabilidade no sistema bancário americano, e, sim, ajustes normais nas condições financeiras frente a uma elevação da taxa de juros pelo Fed. Não vivemos um “momento Lehman Brothers”.

O que surpreendeu a todos os analistas é que o SVB cometeu erros primários na sua operação. Carregou enorme carteira de títulos longos, adquiridos no tempo de juros ainda baixos, sem qualquer preocupação em travar o risco do descasamento que resultaria de eventual perda de depósitos. Como esse evento ocorreu (resultado da redução de aportes nas empresas de TI), o SVB teve perdas ao vender papéis pelo juro de mercado, agora mais elevado. Em consequência, passou a precisar de capital. Essa fragilidade veio à luz por informações do próprio banco, o que acabou detonando uma corrida a seus depósitos e causando sua insolvência.

É espantoso que a direção do banco tenha esquecido que seus clientes se falam continuamente. Após a primeira notícia, levou poucas horas para que todos tentassem retirar o dinheiro, num caso clássico de profecia autocumprida.

Não espero nenhuma consequência mais sistemática, exceto o fato de que os bancos regionais, eventualmente, terão de buscar mais sócios para reforçar sua base de capital.

Entretanto, num mundo interligado, o caso do SVB levantou a pergunta sobre quais outras instituições poderiam ser afetadas. A resposta veio muito rápida: o Credit Suisse, instituição que vive um momento difícil já faz algum tempo. A resposta das autoridades suíças foi igualmente rápida.

Aceito que as autoridades monetárias e regulatórias encaminharam a solução dos problemas, resta uma pergunta muito relevante: o Fed irá alterar a velocidade da elevação sinalizada de taxa de juros? Talvez uma elevação de 0,25 ponto porcentual seja a resposta.

Continua após a publicidade

No meio desse tumulto, e após mais uma quebra, agora do Silvergate, o bitcoin passou de US$ 20.500 para US$ 26.600 em apenas uma semana. Como já disse Jemima Kelly, do Financial Times, as criptomoedas se tornaram uma questão de fé religiosa.