Opinião | Todas as notícias econômicas são ruins para os EUA após 50 dias de governo Trump

Trump faz 50 dias de governo na próxima segunda-feira, 10, e, na área econômica, as notícias são essencialmente as esperadas, todas ruins para o seu país.

PUBLICIDADE A imposição de tarifas de importação e a expulsão de imigrantes ilegais estão no centro do palco. O cenário é de terror entre os ilegais, embora o governo não consiga processar o número desejado de expulsões no curto prazo. Para além do sofrimento de milhares de famílias, haverá um efeito danoso em áreas como agricultura e construção. Os custos subirão. No caso das tarifas, o novo presidente faz grandes ameaças para todos os países relevantes, particularmente os vizinhos e a China.

Trump e seu entorno não percebem que existirão retaliações importantes à guerra comercial, elevando ainda mais os custos de sua política Foto: Kent Nishimura/The Washington Post

Trump comete erros cruciais ao partir da hipótese errada de que os países pagarão pelos novos impostos, quando é sabido que haverá repasse aos consumidores americanos, pressionando a inflação e a política monetária.

Ele também erra ao imaginar que trará para casa montadoras de veículos. O que existe hoje são cadeias de suprimentos internacionais, montadas durante anos para obter eficiência e custos baixos. No curto prazo, ninguém relevante vai se mudar para os EUA, apenas haverá uma paralisia de decisões. Postergar a aplicação das tarifas por 30 dias é apenas empurrar o problema para frente. As grandes montadoras americanas, já fragilizadas no mercado global, não irão encarar uma volta para casa. A promessa de recriar empregos industriais simplesmente não vai se materializar.

Publicidade

E, obviamente, Trump e seu entorno não percebem que existirão retaliações importantes, como estamos vendo, elevando ainda mais os custos de sua política. Nem a potência americana consegue brigar com todo mundo ao mesmo tempo.

Tão ruim quanto a formulação política tem sido a sua implantação. As idas e vindas sugerem grande dose de improviso, e os recuos que temos visto elevam a incerteza e a paralisia.

A visão rósea do mercado financeiro — tudo seria apenas uma tática de negociação e as tarifas, no final, serão baixas, dando espaço a uma era de ouro — vai se tornando cada dia mais improvável. É preciso acrescentar ao cenário a política fiscal expansionista, resultante de cortes de impostos maiores que os de gastos, o que seguirá pressionando a dívida pública.

Finalmente, a inacreditável mistura de negócios públicos e privados deverá resultar em grandes problemas no curto, médio e longo prazos. Com Trump, os EUA caminham para um “capitalismo de compadres” tão conhecido na América Latina. Como tem apontado o prof. Acemoglu, isso vai minar o dinamismo da economia ao longo do tempo.

Bem preocupante!