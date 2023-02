Fogo amigo dentro do governo pode pôr a perder chance de País acelerar crescimento

O Brasil deverá crescer pouco neste ano, algo em torno de 1%. Muita coisa concorre para isso: os dados recentes mostram que houve uma expressiva desaceleração no último trimestre do ano passado e que o mundo crescerá menos em 2023, pois, apesar de algumas indicações de que a inflação está começando a ceder nas economias ricas, as taxas de juros subirão ainda mais.

Aqui no Brasil está em curso uma forte reprecificação do crédito e um aperto das condições financeiras após a explosão do caso Americanas, cujas dificuldades para se chegar a algum acordo com os bancos vão tornar o ambiente ainda mais carregado.

Finalmente, há uma evidente piora nas expectativas devido aos fortes ataques ao Banco Central, às metas de inflação e ao curso da política monetária, vindos diretamente do Planalto e reforçados pelo fogo amigo do partido do governo e adjacências.

Pedido de recuperação judicial da Americanas complica ainda mais o cenário Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Esses ataques incluem a surpreendente proposição de que o País não tem risco fiscal, que pode se financiar facilmente em moeda nacional, estando também implícito que a inflação (cujo núcleo está próximo a 9%) não traz maiores preocupações.

O fogo amigo veio em má hora.

A combinação das proposições construtivas do novo governo nas áreas de meio ambiente, educação, saúde e relações internacionais, certamente, melhorou as expectativas. As linhas gerais em desenvolvimento na área econômica (busca de redução do déficit, desenvolvimento de uma nova regra fiscal e a decisão de dar prioridade ao avanço no Congresso da reforma tributária) foram, em princípio, bem aceitas pelos principais agentes econômicos, aqui e no exterior, onde existe uma evidente boa vontade com o nosso País, o que poderá implicar significativas transferências do tipo Fundo Amazônia e elevação de recursos para projetos de investimento.

Esse conjunto de fatores estava levando a cotação do dólar a buscar o rompimento da barreira de R$ 5, com um potencial de chegar até a faixa de R$ 4,80/4,90.

Considerando que o Brasil vai colher uma safra recorde, os preços agrícolas, tão elevados nos últimos tempos, poderão deixar de subir entre 10% e 12% e aumentar entre 4% e 5%.

Essas duas variáveis, certamente, sinalizariam uma queda apreciável da inflação e um consequente alívio na política monetária, em conjunto com o avanço do programa econômico.

Permitiriam também esperar uma trajetória mais robusta nos investimentos e uma projeção de maior crescimento em 2024, quando também se antevê forte recuperação do PIB global.

No entanto, temo que essa trajetória mais positiva esteja sendo jogada fora.