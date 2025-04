Opinião | Aventura tresloucada de Trump vai acabar mal, e mundo ficará mais arriscado e pedregoso

Três grandes fatores seriam os responsáveis por essa situação: um persistente crescimento tecnológico que tem resultado em empresas gigantescas nas quais a bola da vez é a inteligência artificial; um grande crescimento do setor de energia, puxado pelo petróleo e pelo gás natural; e, finalmente, a predominância do dólar como moeda reserva e de trocas, bem como do mercado de títulos do Tesouro risco zero para os aplicadores globais.

Essa base já estava sendo parcialmente ameaçada no que tange à área tecnológica. O surpreendente caso do DeepSeek tirou a convicção do domínio dos EUA em IA. Ao mesmo tempo, não se tem certeza de que as grandes empresas de tecnologia irão gerar produtos e fluxos de caixa para sustentar as fenomenais avaliações dessas companhias.