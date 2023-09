O mundo está mudando muito rápido

A pandemia mexeu com tudo e com todos. No futuro, talvez esse evento seja visto como um ponto de inflexão na história.

Há uma mudança – enorme – no relacionamento de Estados Unidos e China. Após muitos anos, a complementariedade transformou-se numa disputa pela hegemonia global. Os dois líderes agora tentam organizar o seu grupo de influência. Mas não se trata exatamente de uma nova “Guerra Fria”, pois a expansão do comércio gerou interdependência entre países, especialmente entre as duas maiores economias do globo.

Complica também o quadro o fato de que a China evoluiu para um governo tipo imperial, no qual segurança parece ter mais importância do que crescimento. Não tenho dúvidas de que a expansão do PIB irá desacelerar para a faixa entre 3% e 4% ao ano.

Por outro lado, os EUA não mais buscam o livre comércio e, embora crescendo, passaram a usar a política comercial e as finanças como partes do arsenal disponível na disputa geopolítica.

Como consequência da nova configuração, muitos investidores vêm buscando outros países da Ásia, onde se destaca a posição da Índia. Os indianos e vizinhos deverão tomar parte do mercado hoje atendido pelos chineses.

A Europa se vê espremida entre os dois gigantes. Mas com uma vantagem: o bloco é hoje mais coeso, dada a necessidade de resposta ao surgimento da covid e, depois, à invasão russa da Ucrânia.

Muitos países e blocos têm se beneficiado por conta da disputa pela hegemonia global entre Estados Unidos e China. Foto: Jason Lee /Reuters

A grande mudança foi a superação do conservadorismo fiscal alemão que permitiu a emissão de bônus europeus, lastreando políticas fiscais ativas. Transição energética, políticas de apoio a novas tecnologias e uma política de segurança mais ativa são as mais relevantes.

Complementa essa mudança a busca ativa na regulação da competição, especialmente tendo em vista os gigantes da TI, e na área ambiental. O avanço europeu está pautando boa parte do mundo, como ilustra o exemplo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados.

Por fim, temos de considerar as grandes mudanças no Oriente Médio: pausa em velhas desavenças (Irã e Arábia Saudita), certa recomposição com Israel, desejo de mais protagonismo diplomático e busca da construção de novas atividades econômicas que sobrevivam quando o petróleo e o gás se forem. Tudo isso movido a dinheiro, muito dinheiro mesmo.

O Brasil tem assunto para conversar com todos. Não podemos deixar de fazê-lo por conta de ideias ultrapassadas.

P.S.: A Rússia terá no mundo novo o mesmo que ocorreu neste artigo: falta de espaço.