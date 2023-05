‘Teríamos assinado embaixo’, diz presidente da Fiesp sobre artigo de Lula e Alckmin no Estadão

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, disse na tarde desta quinta-feira, 25, que, se os empresários tivessem sido convidados, “teríamos assinado embaixo” do artigo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin publicado na edição de hoje do Estadão.

No artigo “Neoindustrialização para o Brasil que queremos”, Lula e Alckmin falam numa Neoindustrialização para o País e destacam a importância do conteúdo nacional, “seja para a construção de cadeias produtivas mais resilientes a choques, como o que provocou escassez de insumos na pandemia; seja para dar conta do imperativo da mudança climática, a corrida espacial do nosso tempo”.

Josué Gomes concorda com análises e propostas de Lula e Alckmin em artigo Foto: Ayrton Vignola/Fiesp

O comentário foi feito durante o encerramento de evento em comemoração ao Dia da Indústria, promovido pela entidade, e que contou com a participação de Lula e Alckmin. Durante todo o dia, foram debatidos temas ligados à reindustrialização do País.

Lula a Alckmin participaram de manhã, em Brasília, do anúncio de medidas para reduzir os preços dos automóveis e, no início da tarde, vieram a São Paulo para o evento da Fiesp acompanhados do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais cedo, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, tinha feito anúncios para facilitar o crédito das empresas voltados a investimentos em tecnologia e inovação.