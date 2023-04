JP Morgan determina que diretores encerrem o home office

A JP Morgan anunciou na quarta-feira, 12, que orientou seus diretores administrativos a trabalhem todos os cinco dias úteis da semana no escritório.

Com isso, o banco encerrou oficialmente o modelo híbrido de trabalho para os diretores administrativos, adotado pela JP Morgan ao longo da pandemia do novo coronavírus. Para o restante dos funcionários em trabalhos administrativos, a instituição determina três dias de trabalho presencial.

A JP Morgan afirmou que está seguindo a nova diretriz de trabalho adotada por diversas empresas de Wall Street Foto: Eric Thayer/Reuters

“Nossos líderes desempenham um papel crítico no reforço de nossa cultura e na administração de nossos negócios”, destaca o comunicado, enviado para os funcionários por e-mail. “Eles devem estar visíveis no local, devem se reunir com os clientes, precisam ensinar e aconselhar e devem estar sempre acessíveis para feedback imediato e mensagens improvisadas.”

Atualmente, os únicos funcionários que trabalham presencialmente de forma diária são os funcionários das agências bancárias.

Pandemia

Após a divulgação da mudança nas normativas do banco, a JP Morgan afirmou que está seguindo a nova diretriz de trabalho adotada por diversas empresas de Wall Street, que repensaram as suas regras de trabalho em home-office após o recuo da pandemia de covid-19.

O banco ainda destacou que a alteração também tem como motivação melhorar o atendimento da empresa, considerando que vários funcionários “não estariam atendendo às expectativas de atendimento”. Ainda em nota, a JP Morgan afirmou que “ações corretivas” seriam adotadas para funcionários que não atenderem aos requisitos de frequência impostos pela instituição.

Além desta mudança, o banco justificou que uma outra motivação para trazer os funcionários de volta ao escritório é a nova sede da empresa. A JP organ está construindo um novo prédio na Park Avenue, no centro de Manhattan, que deve abrigar até 14.000 funcionários./ BLOOMBERG