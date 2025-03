Por que os juros no Brasil vão subir ainda mais? Para ex-diretores do BC, o problema é a dívida

A escalada e o encarecimento da dívida brasileira têm reduzido a eficácia da política de juros do Banco Central (BC). Isso significa que a piora desse quadro pode exigir, neste momento, um aumento ainda maior das taxas para conter a inflação comparado há dez anos. Naquela época, o juro nominal ficou estacionado por cerca de um ano e meio em 14,25% — mesmo patamar ao qual o Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar a Selic na próxima semana. A reunião está marcada para terça-feira, 18, e quarta-feira, 19.

"Estamos partindo de uma situação pior do que a do governo Dilma Rousseff, e o atual arcabouço fiscal não resolve esse problema. Pelo contrário, permite que a dívida continue crescendo", afirma Fabio Kanczuk, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central e chefe de macroeconomia do ASA. O professor da FGV EPGE, Sérgio Werlang, ex-diretor de Política Econômica, complementa: "Em 2015 e 2016, havia as pedaladas fiscais e um cenário político turbulento, mas a relação dívida/PIB não partia de um nível tão elevado nem apresentava trajetória ascendente como agora."

Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, define na semana que vem os rumos dos juros Foto: Dida Sampaio/Estadão

A dívida bruta terminou 2024 em 76,1% do PIB, alta de 12,7 pontos porcentuais frente a 63,4% do fim de 2014, segundo dados do BC. Em 2015, estava em 65,5% do PIB. Já em 2020, na pandemia, alcançou 86,94% do PIB, tendo chegado ao pico de 87,68% em outubro daquele mesmo ano.

“O juro é alto no Brasil porque a dívida é alta, assim como o déficit é alto”, afirma Reinaldo Le Grazie, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e sócio da Panamby Capital, para quem o nível bruto do endividamento deve atingir 88% do PIB no fim de 2026.

Na ata da última reunião, o próprio colegiado afirmou que o potencial da política monetária é impactado por um conjunto de fatores que incluem as incertezas sobre a estabilização da dívida pública, o menor esforço para fazer reformas estruturais e estabelecer a disciplina fiscal, e o aumento de crédito direcionado.

Sinal amarelo

O perfil do endividamento vem piorando ao longo da última década. O volume de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), títulos indexados à variação da taxa Selic, tem crescido cada vez mais em detrimento de papéis com taxas prefixadas e atreladas à inflação.

Dados do Tesouro Nacional mostram que a parcela de prefixados recuou a 22% da Dívida Pública Federal (DPF) em dezembro passado, o menor valor desde 2005 para o mês, enquanto os remunerados por índices de preços encerraram o ano em 27,0%.

Já a participação de LFTs, apelidados de papel das crises, chegou a 46,3% em dezembro de 2024, o maior nível desde 2005 para o mês. Isso é mais do que o dobro dos 22,8% em 2015. No Plano Anual de Financiamento (PAF) para este ano, o intervalo para as LFTs está previsto entre 48% e 52% do estoque.

De acordo com cálculos mais recentes do BC, cada um ponto porcentual de variação da taxa Selic, mantido por 12 meses, há reflexo de 0,41 ponto na dívida bruta, o que representaria R$ 48,6 bilhões em valores de janeiro.

Le Grazie ressalta que a dívida cada vez mais cara suscita dúvidas entre seus detentores sobre a capacidade de pagamento do governo. “A dívida está cara porque ela é muito alta e começa a haver dúvidas sobre o pagamento. Estamos nessa. Dívida e inflação não é um bom caminho”, diz.

