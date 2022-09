Após decisões de juros no Brasil e nos EUA, B3 tem forte alta e dólar cai

Após o dia decisivo para a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, o dólar teve um dia de perdas frente ao real no pregão desta quinta-feira, 22, enquanto o Ibovespa (principal índice de ações da B3) fechou o dia em forte alta.

O Ibovespa teve ganhos de 1,91%, aos 114.070 pontos. Na semana, o mercado brasileiro acumula alta de 4,38%, enquanto o ganho do mês é de 4,15%. No ano, a alta agora é de 8,82%. O dólar teve queda de 1,13% no dia, a R$ 5,11, e acumula perdas de 2,76% na semana.

SÃO PAULO Fachada da Bolsa de Valores de São Paulo FOTO:WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Para analistas, o desempenho da moeda brasileira, em particular, é atribuído em parte à diminuição da percepção de risco fiscal, sobretudo após o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles apoiar formalmente o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas. Outros pontos são o fato de o BC ter saído na frente no ajuste da política monetária, encerrado ontem com manutenção da Selic em 13,75%, e o avanço surpreendente do PIB neste ano.

Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, acrescenta que a ata da reunião de ontem do Copom ainda será importante para a compreensão dos próximos passos da autoridade monetária, mesmo com a indicação de que o ciclo de aperto chegou ao fim. “Nosso BC saiu na frente, assim permanece quando comparado aos do resto do mundo no ataque ao problema da inflação, que é global.”

Para Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest, como as projeções de inflação para 2023 e 2024 ainda estão acima da meta, é provável que a Selic permaneça nesse nível por um período prolongado

Na B3, em dia de desempenho favorável para petróleo e minério, os ganhos se espalharam por ações e setores mais líquidos, como Vale (+2,29%), Petrobras ( +2,05%), PN (+2,47%) e bancos, com valorização de 2,30% do Bradesco. Entre as siderúrgicas, a alta chegou a 3,67% (CSN) na sessão.