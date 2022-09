Após decisão sobre juros nos EUA, Bovespa fecha em queda e dólar sobe

Após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre os juros, o mercado brasileiro terminou o dia com o dólar em alta e a B3, Bolsa paulista, no negativo. No fim do pregão desta quarta-feira, 21, o Ibovespa fechou em baixa de 0,52%, aos 111.936 pontos, enquanto a moeda americana se valorizou 0,4%, cotada a R$ 5,17.

A decisão sobre os juros americanos veio conforme o esperado pelos analistas, com alta de 0,75 ponto porcentual na taxa básica de juros, em meio à pressão da inflação na economia americana. Nesta quinta, o presidente do BC americano, Jerome Powell, disse haver “razões para acreditar que a economia seguirá razoavelmente forte”, afastando temores de recessão no país, embora tenha indicado que o ciclo de alta de juros não terminou.

A reunião do Fed confirmou o consenso do mercado, que já esperava uma alta de 75 pontos-base (bps) nesta reunião

Para o economista do Banco Fibra, Cristiano Oliveira, tanto a decisão de elevar os Fed Funds em 75 pontos-base quanto a revisão das projeções do BC americano para a taxa de juros não surpreenderam os investidores. Apesar de muita volatilidade e da alta global do dólar, não houve uma deterioração aguda dos mercados.

Apesar do comportamento no dia, o dólar acumula baixa de 1,64% nesta semana. O Ibovespa ainda sobe 2,43% na semana, com ganho de 2,20% no mês e de 6,79% no ano.

Varejo positivo

Como a decisão sobre juros veio dentro do esperado e já estava precificada pelo mercado, boa parte das ações no Brasil conseguiu encerrar em terreno positivo. Foi o caso do varejo. Magazine Luiza fechou em alta de 6,50%, a melhor performance do dia. Via (dona da Casas Bahia) acompanhou o movimento e subiu 5,02%.

No entanto, esse movimento não foi uniforme. Empresas como CSN e Vale pressionaram o índice para baixo. A CSN caiu 4,43%, em um dia em que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) impediu que a empresa comprasse mais ações na sua concorrente Usiminas. A Vale, que tem forte peso no índice, recuou 1,22%.