Justiça aceita pedido de recuperação judicial da SouthRock, operadora do Starbucks no Brasil

O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Justiça de São Paulo, aceitou o pedido de recuperação judicial da SouthRock Capital, operadora de redes de restaurantes como Starbucks, TGI Fridays e a Brazil Airports. A decisão é desta terça-feira, 12.

Santos admitiu o processamento mais de um mês após a solicitação da empresa. Ele cumpriu a determinação da semana passada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) de manter o Eataly e a Subway fora do processo. Com o deferimento, o juiz suspendeu todas as ações e execuções contra a SouthRock por 180 dias. Ela tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, que será submetido à aprovação em assembleia de credores.

O administrador nomeado foi a Laspro Consultores, que deve enviar relatório sobre a situação da empresa em dez dias. O laudo de constatação prévia opinou pelo deferimento da ação, não só no sentido da viabilidade operacional e possibilidade efetiva de recuperação, mas também quanto à regularidade e preenchimento dos requisitos documentais.

A perícia também constatou dependência financeira entre todas as empresas do grupo econômico, inclusive o Eataly e Subway. Porém, o TJ-SP decidiu que essas duas marcas não precisavam integrar o processo.

SouthRock também administrava as marcas Subway, Eataly, TGI Fridays e Brazil Airports no Brasil Foto: Jim Watson / AFP

O pedido de recuperação judicial da SouthRock foi feito em 31 de outubro. As dívidas da empresa são estimadas em R$ 1,8 bilhão.