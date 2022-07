Justiça libera R$ 1,5 bi a segurados que ganharam processos contra INSS; veja quem recebe

BRASÍLIA - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) liberou R$ 1,54 bilhão a beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Esse montante será pago a 99.395 segurados que ganharam processos contra o INSS na Justiça, em casos de concessão ou revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensões.

RPVs são valores atrasados de até 60 salários mínimos – neste ano, até R$ 72.720 –, pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. As requisições foram autuadas em junho deste ano e são referentes a 77.360 processos. A liberação do dinheiro é feita em até dois meses, conforme cronograma de pagamento emitido pelo juiz de cada Tribunal Regional Federal.

O CNJ liberou R$ 1,54 bilhão a beneficiários do INSS para pagamentos de RPVs; montante será pago a 99.395 segurados que ganharam processos na Justiça. Foto: Fábio Motta/Estadão

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A consulta às RPVs pode ser feita pelo beneficiário ou por seu advogado. O segurado pode acompanhar as informacoes da requisição no site do tribunal da regional em que consta a ação. A depender de cada tribunal, é solicitado o número do processo, CPF do segurado ou número da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do advogado.

Veja quanto cada tribunal vai pagar e os sites para consulta:





• TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Valor liberado: R$ 598.833.885,41

Beneficiários: 33.812





• TRF da 2ª Região (RJ e ES)

Valor liberado: R$ 136.623.156,03

Beneficiários: 8.721





• TRF da 3ª Região (SP e MS)

Valor liberado: R$ 245.850.231,60

Beneficiários: 10.894





• TRF da 4ª Região (RS, PR e SC)

Valor liberado: R$ 408.190.803,62

Beneficiários: 25.103





• TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Valor liberado: R$ 212.849.486,62

Beneficiários: 8.721