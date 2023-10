Justiça estende recuperação judicial da 123milhas a MaxMilhas e a Lance Hotéis

A Justiça de Minas Gerais estendeu a recuperação judicial da 123milhas a Maxmilhas e a Lance Hotéis, outras empresas do grupo econômico. A juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, na decisão de segunda-feira, 2, também aceitou o pedido de tutela de urgência para antecipar os efeitos da recuperação e suspender todas as ações e cobranças contra as empresas, por 180 dias.

A recuperação da 123 milhas, no entanto, continua suspensa até a apresentação e análise do laudo de constatação prévia para averiguar a situação financeira da empresa.

A Maxmilhas e a Lance Hotéis disseram ter dívida de R$ 226 milhões ao pedirem a inclusão no processo de recuperação judicial da 123milhas, no dia 21 de setembro. Juntas, as três empresas devem mais de R$ 2,5 bilhões a credores.

Na decisão de segunda, a juíza Cláudia Helena Batista deu a tutela em favor da Maxmilhas e Lance Hotéis por conta dos bloqueios feitos nas centenas de ações em curso, o que pode, segundo ela, agravar a situação financeira da empresa e trazer um risco à continuação das atividades.

“Analisando os fatos narrados e os documentos juntados, entendo preenchidos os requisitos autorizadores da tutela”, afirmou a juíza.

Sobre a inclusão das outras empresas no processo, Batista disse que isso trará “celeridade, economia processual, além de evitar a prolação de decisões conflitantes”.

Ela também pediu uma perícia prévia, assim como solicitou na 123milhas, para analisar a situação econômica das companhias. O auditor nomeado foi Gustavo Fidelis, da GH Consult, que tem cinco dias para aceitar a intimação.