Kim Kardashian quer captar US$ 1 bilhão com seu fundo de private equity

O SKKY Partners, primeiro fundo de private equity lançado pela empresária e estrela de reality show Kim Kardashian, quer captar pelo menos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,9 bilhões), afirma a Bloomberg. O fundo pretende capitalizar a fama de Kim: uma apresentação para captação de fundos vista pela Bloomberg destaca os milhões de seguidores da empresária de 42 anos nas redes sociais como uma das razões pelas quais “irá vencer”.

Kim tem 432 milhões de seguidores no Instagram, no Twitter e no TikTok e sua empresa de shapewear, a Skims, foi avaliada em US$ 3,2 bilhões no ano passado.

Segundo o veículo, o SKKY está ampliando sua equipe, contratando profissionais de Wall Street, e tem como alvo de 10 a 12 investimentos relacionados a consumo e mídia, pedindo cheques entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões. As fontes da Bloomberg afirmam que o fundo ainda pode mudar a meta de captação.

O SKKY Partners foi cofundado por Kim Kardashian com o ex-executivo do fundo Carlyle Group, Jay Sammons. A empresa tem sede em Boston.

A empresária Kim Kardashian, que lançou o fundo de private equity SKKY Partners. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Kim participou do reality show Keeping Up with the Kardashians, que terminou em 2021 e acompanhou durante anos o cotidiano de sua família em Los Angeles. Atualmente, a família tem outro reality show, chamado The Kardashians. A empresária transformou sua fama em um império de negócios, com marcas de cosméticos e roupas íntimas. Nesta quinta-feira, 18, a lista de bilionários em tempo real da Forbes estima a fortuna de Kim Kardashian em US$ 1,2 bilhão.