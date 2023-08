Laboratório afirma ter repetido energia de fusão com maior rendimento na busca por energia limpa

Um grupo de cientistas dos Estados Unidos diz que repetiu sua proeza energética histórica: uma reação de fusão nuclear que produz mais energia do que é colocada nela. Mas, desta vez, eles afirmam que o experimento produziu um rendimento de energia ainda maior do que o realizado em dezembro, que chamou a atenção internacional por dar um grande passo em direção ao objetivo de produzir energia por meio da fusão.

Imagem mostra estrutura do laboratório nacional de Lawrence Livermore Foto: Photo by Handout / Lawrence Livermore National Laboratory / AFP

Essa segunda conquista dos pesquisadores do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, na Califórnia, é outro passo crucial, embora em uma jornada que ainda pode levar décadas para ser concluída, na busca por uma fonte ilimitada de energia barata e limpa. O esforço bem-sucedido foi inicialmente relatado pelo Financial Times no domingo, 6.

“A análise desses resultados está em andamento, mas podemos confirmar que o experimento produziu um rendimento maior do que o teste de dezembro”, disse Paul Rhien, porta-voz do laboratório federal, em um comunicado por e-mail. O laboratório “não discutirá mais detalhes” do experimento de julho até que mais análises sejam realizadas. No entanto, a equipe planeja “compartilhar os resultados em conferências científicas e publicações revisadas por pares como parte de nosso processo normal de comunicação de resultados científicos”.

No momento, usinas nucleares usam fissão, que cria energia dividindo os átomos, a mesma ciência no centro do atual sucesso dos cinemas “Oppenheimer”. Embora a energia nuclear produza abundante energia limpa, ela sempre levantou preocupações com a segurança, embora esteja recebendo atenção renovada diante do esforço internacional para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e desacelerar o aquecimento global.

Por outro lado, a fusão cria energia fundindo átomos. Há muito tempo é um sonho porque poderia criar energia limpa ilimitada sem os subprodutos radioativos da energia nuclear ou o risco de fusão nuclear. Além disso, o combustível para fazer a fusão acontecer são simplesmente átomos pesados de hidrogênio, que podem ser encontrados em algo que a Terra tem em abundância: água do mar. Não é necessária a mineração de urânio.

Pesquisadores já produziram reações de fusão antes, mas levou mais energia para causar a reação do que eles conseguiram recuperar. A coisa chave sobre esses últimos dois experimentos é que eles recuperam mais energia do que investiram para criar a reação. Essa eficiência tem sido o cobiçado Santo Graal da pesquisa de fusão. (Ainda assim, ela é limitada no sentido de que eles estão considerando a quantidade de energia necessária para alimentar os lasers que foram usados para juntar os átomos de hidrogênio, não a energia necessária para fazer todo o projeto funcionar.)

A Casa Branca elogiou o trabalho na época do primeiro avanço em dezembro. “Este é um exemplo maravilhoso de uma possibilidade realizada, um marco científico alcançado e um caminho a seguir para as possibilidades de energia limpa”, disse Arati Prabhakar, conselheira científica da Casa Branca, durante uma coletiva de imprensa.

Ainda assim, os cientistas estão longe de usar a energia produzida pela fusão. Os pesquisadores só podem criar uma reação de fusão cerca de uma vez por dia, porque precisam deixar os lasers esfriarem e substituir o alvo do combustível. Mas uma usina de fusão comercialmente viável precisaria ser capaz de fazê-lo várias vezes por segundo, como disse Dennis Whyte, diretor do Centro de Ciência de Plasma e Fusão do MIT, anteriormente ao Washington Post. “Uma vez que você tenha viabilidade científica”, disse ele, “você precisa descobrir a viabilidade técnica”./WP Bloomberg