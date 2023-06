Lançamentos de três empresas somam 5.739 unidades em São Paulo

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Presenças constantes no prêmio Top Imobiliário, as incorporadoras Eztec, Diálogo e Mitre chegaram ao fim de 2022 com bons motivos para comemorar, apesar de um cenário desafiador em razão, principalmente, de juros altos e dos preços elevados de materiais de construção. Juntas, as três somaram 23 novos empreendimentos com 5.739 unidades lançadas ao longo do ano passado, de acordo com os dados da Embraesp. Em comum, Eztec, Diálogo Engenharia e Mitre, respectivamente 8.ª, 9.ª e 10.ª colocadas no ranking da premiação, atuam no mercado de médio e alto padrões e reforçaram, em 2022, a aposta na localização de seus empreendimentos em pontos estratégicos da cidade.

A Diálogo fez nove lançamentos em 2022, com 2.035 unidades e VGV previsto de R$ 1,36 bilhão. “Optamos por lançar em terrenos estrategicamente localizados próximos a estações de metrô e principais vias”, afirma Guilherme Nahas, sócio-diretor da Diálogo. Para ele, o Parque Diálogo Adelino, lançado em junho de 2022, no bairro do Belenzinho, na zona leste da capital, é o melhor exemplo da estratégia adotada pela companhia.

Além de estar a cerca de 100 metros da estação Belém do metrô, o empreendimento prevê, de acordo com Nahas, mais de 30 itens de lazer, como piscina com raia de 25 m, quadra de beach tênis, salão de festa com 188 metros quadrados e sala fitness com 259 metros quadrados e pet place, entre outros. O empreendimento, diz ele, terá duas torres com tipologias que variam em tamanho e configuração – de unidades com 125 m², três dormitórios, sendo uma suíte, além de estúdios com opções que vão de 20 m² a 60 m². “Este empreendimento é referência para o desenvolvimento de outros projetos e lançamentos que faremos neste ano”, afirma o empresário.

Diálogo lançou o conjunto Parque Avelino, de alto padrão, próximo à estação Belém do metrô. Foto: Divulgação/Diálogo

A Mitre Realty lançou duas novas categorias no mercado com as marcas Mitre Exclusive Collection e Origem. “O primeiro Mitre Exclusive Collection, de altíssimo padrão, foi o Haddock 885, com unidades com m² a partir de R$ 40 mil e VGV total presumido de R$ 177 milhões.

Além de estar situado em uma localização privilegiada, na região dos Jardins, área nobre da capital paulista, o empreendimento oferece serviços como o de concierge, health coach, alfaiataria, governança e assessoria de eventos, entre outros”, descreve o vice-presidente de operações da companhia, Rodrigo Cagali. Na linha Origem, voltada para o público de média renda, o primeiro empreendimento lançado foi o Origem Penha, com valor global de venda previsto de R$ 121 milhões.

Cagali explica que, sob esta marca, são oferecidos empreendimentos de 45 m² a 49 m². “Eles seguem o mesmo padrão Mitre de morar, que valoriza a mobilidade, qualidade, conforto e praticidade”, completa. Outros destaques da companhia no ano foram os empreendimentos da Linha Raízes, de médio/alto padrão.

O Raízes Reserve, fica a menos de 10 minutos da Estação Vila Prudente do metrô, é formado por três torres com acessos independentes. O Raízes Premium Butantã foi totalmente vendido na semana de seu lançamento.

Segundo o executivo, a linha Raízes, de médio/alto padrão da incorporadora, foi a que contou com mais empreendimentos lançados, considerando o Raízes Alto Freguesia do Ó (VGV R$ 121 milhões), Raízes Premium Butantã (VGV R$ 454 milhões) e o Raízes Reserve (VGV R$ 372 milhões). A linha Raízes da Mitre Realty conta com tipologias que vão de dois a três dormitórios.

Em 2022, segundo a Embraesp, a Mitre lançou seis empreendimentos com 1.973 unidades, que perfazendo 182,85 mil m² e tem VGV previsto de R$ 1,39 bilhões. Também no ano passado, a empresa arrematou em leilão, por R$ 10 milhões, a marca Daslu, referência no mercado de luxo.

Resultados

A Eztec, prestes a comemorar 45 anos de mercado – ao longo dos quais lançou mais de 170 empreendimentos – viu a sua receita líquida subir 17%, para R$ 1,1 bilhão, em 2022 em relação ao ano anterior, e encerrou com resultado na faixa de R$ 325 milhões.

“Foi o segundo melhor ano da companhia, em que pese 2022 ter sido marcado por incertezas trazidas por eventos como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a persistente inflação nos insumos da indústria da construção e a taxa de juros que aumentou 4,5 pontos porcentuais durante o ano”, afirma Tellio Totaro, superintendente de incorporação.

O executivo credita o desempenho à “performance operacional” e também à versatilidade da companhia que, desde seu lançamento, oferece empreendimentos que vão do econômico ao alto padrão.

“Lançamos inúmeros empreendimentos que colaboraram com o desenvolvimento de bairros da região metropolitana. Em Osasco, com a chegada do Jardins do Brasil, e em Guarulhos, com o lançamento do Cidade Maia”, diz Totaro.

A Eztec fechou 2022 com 8 lançamentos. Foram 1,6 mil unidades, que somam 202 mil m² de área construída. VGV líquido somou R$ 1,86 bilhão. Os empreendimentos de alto padrão foram os mais lançados pela empresa no ano passado, que também foi marcado pela joint venture firmada com a Construtora Adolpho Lindenberg e resultou no Jota by Lindenberg, lançado no início deste ano.

Ao mesmo tempo, a Eztec vai seguir apostando nos estúdios. “Nos últimos três anos, lançamos cerca de 1,6 mil unidades e 60% foram vendidas. Acreditamos que há mercado satisfatório para futuros lançamentos de empreendimentos com imóveis compactos em localizações privilegiadas”, diz o executivo.