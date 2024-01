Latam: tráfego de passageiros sobe 23% em 2023, mas números ficam abaixo do período pré-pandemia

A Latam registrou alta de 23,1% no tráfego de passageiros pagantes transportados por quilômetro (RPK) em 2023 em comparação com o ano anterior. Foram mais de 114 milhões de passageiros transportados, resultado ainda abaixo ao de 2019 (124,5 milhões), no período pré-pandemia.

Em dezembro do ano passado, o RPK aumentou 21,8%, na comparação anual. Já a oferta da Latam, medida por assentos por quilômetro oferecidos (ASK), subiu 20,6% em 2023 e 13,2%, em dezembro, ante mesmo período de 2022.

Leia também

No ano, a taxa de ocupação ficou em 83,1%, um ponto porcentual acima de 2022 e 0,4 ponto porcentual abaixo do resultado de 2019. Em dezembro, a taxa de ocupação dos voos ficou em 84,4%, 6 pontos porcentuais maior do que no mesmo mês de 2022.

Voos internacionais

No segmento internacional, a demanda (RPK) subiu 39,4% em 2023, ante dados de 2022. A oferta (ASK) subiu 36,2% na mesma base comparativa. Em dezembro, a demanda e a oferta de voos internacionais subiram 29,1% e 18,6%, respectivamente, comparando com os dados de dezembro do ano anterior.

Latam teve alta no número de passageiros transportados Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

A taxa de ocupação internacional subiu 1,9 ponto porcentual, para 84,9%, em 2023. Apenas em dezembro, a taxa de ocupação internacional ficou em 85,4%, 6,9 pontos porcentuais acima do mesmo mês de 2022.

Continua após a publicidade

Já no segmento doméstico brasileiro, a demanda avançou 11,3%, em 2023, na comparação com 2022. Foram transportados 36,2 milhões de passageiros, acima do resultado de 2019 (33,4 milhões). Em dezembro, o RPK aumentou 11,7%, na comparação com mesmo mês de 2022.

A oferta de voos nacionais também avançou em 2023, mas em ritmo menor, crescendo 9,5%, ante dados de 2022. Em dezembro, o ASK subiu 4,1%, na mesma base comparativa.

A taxa de ocupação nacional subiu 1,9 ponto porcentual, para 84,9%, em 2023, e 5,6 pontos porcentuais, para 82,5%, em dezembro, na comparação anual.

“Encerramos o ano na liderança do mercado nacional, com base em nossa estratégia focada em eficiência operacional”, afirmou a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, em nota.

Transporte de cargas

A demanda da operação de carga da Latam, medida em toneladas por quilômetro, subiu 9% em dezembro e 4,8% em 2023, na comparação com igual período de 2022. A oferta (toneladas por quilômetro disponíveis) teve alta de 11,3% em dezembro e 14,6% no ano.

O fator de ocupação de carga caiu 1,1 ponto porcentual em dezembro, para 53,5%. Em 2023, a ocupação acumula queda de 4,8 pontos porcentuais, ficando em 51,6%.