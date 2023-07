Na semana passada, o governo conseguiu uma vitória. A reforma tributária foi aprovada na Câmara, marcando um novo episódio político no Brasil. O presidencialismo de coalizão parece ter voltado. O trabalho da equipe do governo Lula atenua os tropeços do presidente. Um governo de esquerda, aprovando uma reforma tida como típica da direita.

Existem ainda os detalhes da reforma. Reformas geram perdedores e ganhadores. No caso da reforma tributária, não é diferente. Ao que parece, setores relacionados à prestação de serviços poderão pagar mais, e a indústria, menos do que paga hoje.

Isso seria o contrário do que acontece hoje, em que serviços pagam menos do que a indústria. Mas, claro, ninguém quer perder, e a pressão daqueles que não querem largar o osso vai continuar conforme a PEC tramita no Senado. As exceções se amontoam e colocam em risco a efetividade da reforma.

Os jornais destacaram a aceleração da liberação de emendas parlamentares nas últimas semanas. Não há processo político sem barganhas e trocas de favores. O Congresso é composto por deputados que representam diferentes ideologias e grupos de interesse. Essa diversidade é importante.

Por isso, é natural que exista uma negociação política para tornar viável qualquer projeto. Em uma democracia mais madura, espera-se que essa negociação aconteça ao longo do tempo, em um acordo mútuo: você me apoia hoje no meu projeto, e eu te apoio amanhã no seu.

Para que trocas políticas não ocorram em detrimento das instituições políticas, é fundamental que a partilha de cargos e orçamento seja, no mínimo, transparente. Precisamos saber com quem o governo negocia e para quê. Não está claro quão transparentes estão sendo as novas emendas liberadas.

Eduardo Braga será o relator da reforma tributária no Senado Foto: MARCOS OLIVEIRA / AGÊNCIA SENADO

Mas, apesar disso, o clima é positivo. Foram duas boas semanas para o governo. Além da reforma tributária, a inflação mostra desaceleração e a atividade econômica surpreende positivamente. O que o governo vai querer fazer para aproveitar esse novo capital político? Será que o governo vislumbra discutir legalização do consumo e da produção de drogas recreativas, legalização do aborto, progressividade no Imposto de Renda?

Haddad parece agora focado na progressividade do nosso sistema tributário e na agenda verde. Já Lula quer dar mais subsídios. Desta vez, para eletrodomésticos. Haddad sai destas duas semanas como nome focado em uma agenda relativamente progressista e com capacidade de implementação.