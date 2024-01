Mundo terá um grande ano eleitoral; será que conseguiremos passar por ele sem mais uma rusga?

Por uma coincidência de calendário, metade dos cidadãos do mundo deve ir às urnas neste ano para escolher seus representantes. O tema será tão debatido que o Estadão preparou uma série especial para cobrir o ano eleitoral. Temos desde Donald Trump voltando depois de ter perdido a reeleição para desafiar o agora incumbente Joe Biden, passando por eleições em Taiwan que explicitam a tensão geopolítica com a China até eleições supranacionais para o Parlamento Europeu. Bangladesh iniciou o calendário eleitoral agora no último dia 7 de janeiro.

A revista The Economist listou 76 países que terão eleições neste ano. Destes, a revista categorizou 43 como tendo eleições justas e livres, elencando falhas em sistemas eleitorais mesmo nos países bem rankeados, como nos Estados Unidos.

Por aqui, vamos ter eleições municipais. Vamos escolher prefeitos e vereadores que nos acompanharão por quatro anos. É época de nos divertirmos com campanhas políticas que beiram ao tragicômico – e também época de teste para o governo Lula e para a oposição. Será que o PT e seus aliados vão conseguir expandir sua base municipal? Como a direita sensata no Brasil vai tentar se reorganizar em um mundo com Bolsonaro inelegível? Vamos cair no mesmo problema dos Estados Unidos, em que um lado do espectro político parece consolidado com um dos seus piores representantes?

Entre todas as questões fundamentais que serão debatidas neste ano, penso que existe uma, talvez mais discreta, mas de grande importância para o nosso bem-estar. Quais de nós, em quais países, vamos conseguir viver as eleições como se elas fossem apenas mais uma parte do nosso cotidiano, e não a coisa mais importante do mundo? Claro, em muitas situações, os custos e benefícios das eleições serão altíssimos mesmo. Mas, apesar disso, e principalmente por isso será que conseguiremos passar por este ano sem mais uma rusga em nosso tecido social?

Donald Trump e Joe Biden podem ter novo embate nas urnas em 2024 Foto: Saul Loeb e Ronda Churchill / AFP

Uma sociedade que, como um todo, respira e vive a política está doente. A maioria de nós quer acordar, ter orgulho do seu ofício, tempo de qualidade com quem se ama, algum tempo para o lazer e para reflexão. A vivência da política como algo comum ao cotidiano é reflexo da insatisfação, da falta de perspectiva ou até da dificuldade de canalização de frustrações coletivas de uma forma mais efetiva.

Por um 2024 em que exista espaço para discórdia, sem violência. Que nos almoços de domingo das famílias paulistanas nenhum laço seja desfeito em nome de Nunes, Amaral, Boulos, Suplicy, Datena ou quem quer que seja. Que outros assuntos sejam debatidos durante o cafezinho.