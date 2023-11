Por mais lazer, para todos, por dias melhores

Em que tipo de mundo queremos viver? O que queremos para a nossa casa? São pensamentos que surgem na tentativa de mirarmos mais à frente, em um futuro sem pandemias, guerras e pobreza. São pensamentos facilmente interrompidos pelo noticiário, pelo trabalho, pela vida.

No pós-Segunda Guerra Mundial, o filósofo Josef Pieper refletia sobre a importância do lazer. Era um período difícil para se fazer isso, mas Pieper achava importante. Em momentos como aquele, que se sucedem à destruição, que as sociedades têm a oportunidade de reconsiderar suas finalidades coletivas. A recuperação que se segue ao colapso exige mãos à obra. Mas requer também uma certa introspecção. Damos alguns passos à frente, como motivação a um otimismo que anda tímido.

Há muitos anos, vi no Sesc Vila Mariana uma intervenção artística que tinha o nome mais ou menos como “Uma ode à preguiça”. Procurei informações sobre a exposição passada, mas nada achei. Na ocasião, lembro de ter visto frases de Macunaíma pintadas na parede do Sesc. “Ai, que preguiça.”

Pieper não foi o único a pensar que, menos trabalho, seria melhor. Keynes, depois do crash de 1929, disse que deveríamos “devotar mais nossas energias para propósitos não econômicos”. Em escolas de negócio pelo mundo, professores de empreendedorismo ensinam duas teorias básicas da formação de negócios. Uma teoria diz que as oportunidades estão por aí, e os empreendedores são aqueles que as encontram. A outra se baseia na criação. Um negócio é uma ideia. O empreendedor, o criador. Seja um, seja outro, uma mente sempre ocupada e focada em alguma atividade específica não busca e não cria nada novo.

Um homem descansa ao lado da praia durante um dia quente de verão em Barcelona, na Espanha. Lazer e descanso são importantes para saúde mental Foto: Emilio Morenatti / AP

Defensores de semanas mais curtas de trabalho ganharam destaque nos últimos anos, especialmente após o experimento social de home office durante a pandemia. Muitos desses defensores argumentam que semanas de trabalho mais curtas seriam úteis porque aumentariam a produtividade do trabalhador. Esse argumento me lembra a defesa de direitos iguais entre homens e mulheres porque “isso é bom para os homens”. Foge-se do propósito da ideia.

Mandei esta coluna para um economista que admiro muito. Ele sugeriu citar um artigo que lemos sobre os ganhos de produtividade gerados por menos horas de trabalho. Disse que meu propósito era exatamente dizer que a defesa objetiva de menos horas de trabalho não era complementar ao argumento utópico mas, de certa forma, substituta. O lazer justificado como essencial ao trabalho perde a seu próprio fundamento. Por mais lazer, para todos, por dias melhores.