Paulistanos parecem desconfortáveis com a qualidade do ar, mas tema não aparece nas eleições

Em 2024, está previsto que Manhattan implemente um sistema de pedágio urbano, seguindo o exemplo de Londres, Cingapura e Estocolmo. A proposta é cobrar até US$ 23 (por volta de R$ 111) por dia daqueles que transitarem de carro abaixo da Rua 60. Atualmente, os motoristas que atravessam Manhattan por uma das pontes já podem pagar cerca de US$ 10 (R$ 49) para fazer a travessia. O objetivo é reduzir o tráfego, melhorar a qualidade do ar e utilizar a nova fonte de recursos para financiar melhorias no transporte de massa.

Acompanho com frequência o canal do YouTube São Paulo nas Alturas, de Raul Juste Lores, e o Caos Planejado, de Anthony Ling. Vídeos e fotos de cidades na Alemanha que transformaram avenidas com múltiplas faixas para carros em zonas arborizadas para pedestres antes me animavam. Era um respiro de esperança. Imaginava uma São Paulo tomada por pedestres, sem muros que alienam as calçadas e prédios que convidam o coletivo a ocupar a sua fachada. Hoje, confesso, esses vídeos me deprimem. Sinto São Paulo cada dia mais distante de se transformar em uma cidade funcional.

Em São Paulo, optamos por uma medida de restrição quantitativa sobre os carros: o rodízio urbano. O foco inicial do programa era melhorar o trânsito. Pouco parece ter resolvido em termos de emissão de poluentes. Os estudiosos do assunto dizem que esse tipo de medida só consegue ter efeitos na qualidade do ar quando a restrição é significativa e duradoura, o que não é o nosso caso. Além disso, diferentemente de Manhattan, as alternativas de transporte público em São Paulo não são atraentes.

Nova York irá implementar pedágio urbano em áreas centrais em 2024 Foto: Adam Rountree / AP

Muitos amigos e seus filhos têm usado bombinhas de asma. Ao que parece, médicos têm indicado a bombinha para tratar “tosses persistentes,” mesmo em pacientes não asmáticos. Em pesquisas qualitativas, os paulistanos parecem desconfortáveis com a qualidade do ar da cidade. Apesar disso, esse não foi foco de nenhum debate nas eleições locais dos últimos anos. São Paulo está no 27.º lugar em um ranking de poluição com 107 cidades computado pelo IQAir.

Ao levantar, abro a varanda do meu quarto. Vejo uma névoa densa branca no horizonte que esconde um dos prédios que fazem a paisagem ali. Não é neblina. É poluição. Procuro na internet informações sobre a qualidade do ar: “moderada”. Lembro que a discussão no Brasil hoje é de mais subsídio para carros, e que há uma permanente obsessão inexplicável por combustíveis fósseis. Vou tomar meu café. Mas, antes, alcanço minha bombinha de asma. Vou precisar dela.