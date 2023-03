Socialismo vale quando é para a elite, seja no Vale do Silício ou no Brasil

Há duas semanas, um banco de médio porte entrou em colapso nos Estados Unidos, sendo a maior falência bancária desde a grande recessão de 2008. O banco SBV faliu porque tomou risco sem cobertura, tinha uma base de depósitos arriscada e porque a regulação permitiu que o banco tomasse o tamanho do risco que tomou. O banco agora está nas mãos dos reguladores.

Pela natureza do nicho do banco, startups no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a maior parte dos depósitos feitos no SBV era maior do que os US$ 250 mil assegurados pelo fundo garantidor de crédito norte-americano. O governo anunciou que o resgate dos depositantes será integral, a despeito da regra.

É natural usar passivos de curto prazo para financiar empréstimos e ativos de longo prazo. Mas é preciso entender como esse investimento vai responder a mudanças significativas do cenário macroeconômico, como a um aumento de juros, por exemplo. Gerenciar risco é a alma do negócio.

SBV faliu porque tomou risco sem cobertura, tinha uma base de depósitos arriscada e porque a regulação permitiu que o banco tomasse o tamanho do risco que tomou Foto: Dado Ruvic/Reuters

Sabemos que, muitas vezes, as decisões dos tomadores de risco podem estar descasadas do que seria melhor para o longo prazo da empresa – ou para o bem-estar geral da economia. Em 2020, o Fed liberou bancos da chamada reserva técnica para depósitos à vista, um estímulo para a tomada de risco. A decisão incentiva a má alocação de recurso por parte de tomadores de risco na economia.

No Brasil, vemos a discussão dos subsídios econômicos nos noticiários. O Brasil concedeu R$ 329,4 bilhões em subsídios, isenções e desonerações no ano passado, valor que representa 3,8% de tudo que é produzido na economia. O novo Bolsa Família tem um custo de R$ 175 bilhões anuais.

Gastamos aqui quase o dobro com subsídios do que com programas sociais. A expectativa é de que isso gere empregos. Não há avaliação de impacto sistemático desses subsídios nos tais empregos gerados. Permite-se a apropriação do Estado por pequenos grupos de interesse, criando-se um desbalanço democrático: um pequeno grupo acaba tendo mais representatividade democrática do que uma maioria, alienada dos recursos sociais.

O que vemos é o socialismo para a elite do Vale do Silício e do Brasil. Socializam-se perdas e gastos dessa elite produtora. A sociedade toda paga por isso, mas, no nosso caso, segue alienada de saneamento básico, boa infraestrutura, escolas públicas de qualidade e muito mais. Gastar o que gastamos com pequenos grupos de interesse certamente não é caminho para o desenvolvimento.