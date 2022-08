Ilha no litoral paulista vai a leilão; lance mínimo é de R$ 23 milhões

Uma ilha em Ubatuba, cidade do litoral norte de São Paulo, está sendo leiloada por um lance mínimo de R$ 23 milhões. Conhecida como Ilha da Almada ou Ilha dos Porcos, a área faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar.

Com 188 mil m², o local conta com praias e mata atlântica preservada. Também há uma mansão de nove suítes e sala com seis ambientes, além de duas casas de apoio, piscina, mirante e heliponto.

Ilha da Almada será leiloada; área conta com mansão. Foto: Mega Leilões/Divulgação

O leilão será realizado online, no portal Mega Leilões, e terá início no dia 30 de agosto, às 15h. Para participar, é preciso realizar um cadastro. Mais informações neste link.

A ilha pertence à União, portanto o leilão se trata de uma cessão onerosa, que dá direito de usar a área - mas a cessão pode ser cancelada em caso de inadimplência ou na existência de guerras. A ilha também foi a leilão em 2015, na época por R$ 25 milhões.