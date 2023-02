Leilão da Receita que tem iPad e notebook a partir de R$ 1 mil começa a receber lances nesta segunda

A Receita Federal começa a receber lances nesta segunda-feira, 27, para o seu leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas com sessão pública marcada para o dia 7 de março. O recebimento das propostas termina no dia 6 de março, às 20h.

São 66 lotes disponíveis, que têm itens eletrônicos, artigos esportivos, jóias, vestuário, peças mecânicas, cosméticos, peças para automóveis, entre outros. Há lotes destinados a pessoas físicas e jurídicas, e outros reservados somente a pessoas jurídicas.

Nos lotes, destacam-se itens como iPad e notebook Dell pelo valor mínimo de R$ 1 mil, além de um Macbook Pro, pelo valor mínimo de R$ 2 mil. Com valores mínimos mais altos, alguns lotes para pessoas jurídicas trazem consoles de videogames, como PlayStation 3 e Nintendo Wii U, itens da Apple, como Airpods, caneta para tablet (Apple Pencil), Apple Air Tag, fone de ouvido e iPhone XR S, e também máquinas para mineração de bitcoins.

Nesse edital, os itens podem ser examinados pessoalmente, exceto os lotes de jóias. Pessoas físicas podem fazer a visitação nesta segunda, 27, no Aeroporto de Guarulhos. Dependendo do lote desejado, pessoas jurídicas podem fazer a visitação na terça-feira, 28, em Santos (SP), e entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, no Aeroporto de Guarulhos. O edital e todos os lotes podem ser consultados neste link.

Para apresentar proposta, o interessado deve ser portador de Identidade Digital com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. Ele deverá entrar no endereço www.receita.fazenda.gov.br, acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) e escolher a opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.

Depois, é preciso selecionar o Edital de Leilão nº 0817600/000001/2023, e acionar a opção “Incluir Proposta”. O interessado também deve declarar que tem ciência e concorda com os termos e condições do edital.