Leilão da Receita Federal tem iPhone por menos de R$1.000; veja outros produtos

A Receita Federal realiza, até as 18h desta quarta-feira, 19, um leilão de itens apreendidos ou abandonados. Entre os produtos, estão disponíveis para arremate um iPad 11 com carregador pelo valor mínimo de R$ 850 e relógios Apple Watch a partir de R$ 3 mil. No mercado, celular de mesmo modelo custa no mínimo R$3 mil, enquanto o relógio sai por cerca de R$ 5 mil.

Relógio Apple Watch estão disponíveis no leilão da Receita a partir de R$ 3 mil Foto: Brendan McDermid/Reuters

Estão disponíveis 90 lotes que contêm diversos celulares, produtos eletrônicos, itens de vestuário, livros, veículos usados, equipamentos e acessórios de informática, entre outros.

Como participar do leilão

Os interessados em participar do leilão devem fazer as propostas de valor de compra até quarta-feira, 19, às 18h, desta maneira:

1. acessar o Sistema de Leilão Eletrônico, por meio de acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”, no endereço “www.receita.fazenda.gov.br”;

2. selecionar o Edital de Leilão nº 0817900/004/2022 durante o período determinado no item 2 (dois), e acionar a opção “Incluir Proposta”.

As mercadorias também podem ser examinadas, em dias de expediente normal, até esta terça-feira, 18, mediante prévio agendamento, nos locais e horários descritos em edital, disponível na página do leilão, neste link.

As sessões públicas para classificação e ordenação das propostas e lances estão previstas para a próxima quinta-feira, 20, a partir das 09h. O local pode ser consultado no site da Receita.

Confira alguns produtos e os seus preços mínimos