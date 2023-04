Leilão da Receita tem ouro, diamantes e esmeraldas apreendidos em aeroporto; veja como participar

A Receita Federal recebe até às 20h desta segunda-feira, 24, propostas para o leilão de joias e pedras preciosas apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. São 14 lotes, destinados exclusivamente a pessoas jurídicas, contendo ouro, diamantes, esmeraldas, rubelitas e apatita. A sessão pública está prevista para a terça-feira, 25.

O lote mais barato tem lance mínimo de R$ 60 mil e contém duas correntes de ouro puro, uma de 621,2 gramas e outra de 373,9 gramas. Já o mais caro tem lance mínimo de R$ 150 mil e tem cinco pulseiras de ouro puro - que variam de 201 gramas até 761,7 gramas.

Há vários lotes contendo correntes e braceletes de ouro puro. Outros destaques são: um lote com diamantes e correntes de ouro com lance mínimo de R$ 100 mil; um lote contendo rubelitas, apatita, turmalina, esmeraldas, correntes de ouro e um pingente de ouro, diamante e apatita, com lance mínimo de R$ 110 mil; e um lote contendo uma corrente e uma fivela prateadas, que têm ouro e prata em suas composições, com lance mínimo de R$ 80 mil.

Os itens não estão disponíveis para visitação, por se tratar de um leilão apenas com ouro e pedras preciosas. É possível solicitar os laudos dos itens para a Receita pelo e-mail leilao.sp.alfgru@rfb.gov.br. O edital e todos os lotes podem ser consultados neste link.

Para apresentar proposta, a pessoa jurídica interessada deve ser portadora de identidade digital gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. É preciso entrar no site da Receita Federal, acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) e escolher a opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.

Depois, o interessado deve selecionar o Edital de Leilão nº 0817600/000002/2023, e acionar a opção “Incluir Proposta”. Ele também deverá declarar que tem ciência e concorda com os termos e condições do edital, que cumpre as condições exigidas e que inexistem fatos impeditivos para participação no processo licitatório.

Aeroporto de Guarulhos; leilão da Receita tem joias e pedras preciosas apreendidas ou abandonadas no local. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Continua após a publicidade

O proponente poderá apresentar um único lance por lote, sempre respeitando o valor mínimo estabelecido, com a possibilidade de alterá-lo ou excluí-lo até o final do período previsto para o recebimento de propostas. Serão desclassificados os lances de proponente que não possua Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União válida, emitida previamente à data prevista para a sessão pública, ou que esteja com situação cadastral do CNPJ igual à inapta, suspensa, nula ou baixada no dia anterior à data prevista para a sessão pública.