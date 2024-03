A Receita Federal realizará no dia 28 de março mais um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O período para o recebimento de propostas terá início no dia 26 de março, às 8h. Será possível fazer lances até o dia 27, às 20h.

São 129 lotes no total, englobando objetos variados, como iPhones, notebooks (incluindo MacBooks, da Apple), fones de ouvido, videogames, pedras preciosas, carros, copos Stanley, itens e acessórios de informática, roupas, calçados, bolsas, produtos têxteis, bijouterias, relógios, peças para automóveis, poltronas, caminhões, entre outros. O lote mais barato, com preço mínimo de R$ 200, é o 118, que traz uma caixa de som bluetooth da marca JBL. Já o mais caro é o 51, que tem preço mínimo de R$ 1,5 milhão e engloba duas brocas para perfuração e dezenas de milhares de displays para celulares.

Outros lotes se destacam:

O lote 122 traz um PlayStation 5 e uma caixa de som, com preço mínimo de R$ 1.400;

No lote 103, há itens da Apple: um iPhone 14 Pro Max, um AirPod e uma AirTag, a partir de R$ 4.500;

O lote 101 tem um iPhone 14 Pro Max, um carregador e uma Amazon Echo Dot, com preço mínimo de R$ 4.000;

Echo Dot, com preço mínimo de R$ 4.000; Há vários lotes que trazem iPhones 14 Pro Max, com lances começando em R$ 4.000, como os de número 104 a 110;

O lote 119 engloba um MacBook Air e uma Alexa Echo Dot, com lance inicial de R$ 3.700;

O 120 traz um MacBook Pro, a partir de R$ 7.300;

O lote 44 traz um Volkswagen Gol 1.0, ano 2008/2009, por R$ 8.000;

E o 45 tem um Chevrolet Corsa 1.0, ano 2000/2001, com lances iniciando em R$ 3.000.

Pessoas físicas e pessoas jurídicas podem participar do leilão - porém, pessoas físicas só poderão fazer lances para os seguintes lotes: 68, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126 e 129. Pessoas jurídicas, por sua vez, poderão oferecer propostas para todos os lotes. Há lotes que só poderão ser destinados a uso ou consumo, sendo vedada a comercialização.

Leilão da Receita traz lotes com MacBooks, iPhones e outros itens da Apple. Foto: Receita Federal/Divulgação

A Receita Federal afirma que é a primeira vez que os lotes disponibilizados para pessoas físicas poderão ser visitados no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. A visitação ocorrerá na próxima quarta e quinta-feira, dias 20 e 21 de março, das 9h30 às 16h30, sem necessidade de agendamento.

Outros lotes terão visitação mediante agendamento em diversos depósitos do Estado de São Paulo - a retirada também deverá ser feita nesses locais.

É possível conferir todos os lotes de forma detalhada no site da Receita Federal, por meio deste link. A página traz o edital, com os períodos e locais de visitação dos lotes, instruções para retirada, informações sobre eventuais taxas e outras regras gerais do leilão. Se o interessado tiver algum tipo de restrição, não será possível participar.

Playstation 5 é um dos itens que farão parte de mais um leilão eletrônico da Receita Federal. Foto: Receita Federal/Divulgação

Como participar

Para apresentar proposta, tanto pessoa física como pessoa jurídica deve ser portadora de identidade digital gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. É preciso entrar no site da Receita Federal, clicar em Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) e acessar o serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, por meio da opção “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”.