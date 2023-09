Leilão da Receita Federal tem PlayStation 4 e cachecol do Vasco por R$ 8 mil; veja como participar

Um novo leilão promovido pela Receita Federal com sessão pública marcada para o dia 28 de setembro conta com lotes de mercadorias variadas, como um PlayStation 4, um Kinect para Xbox 360 e um Nintendo Switch, que ficaram retidos na Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O período de recebimento de propostas vai das 8h de 18 de setembro às 18h do dia 27.

São 26 lotes disponíveis, que incluem equipamentos para câmeras fotográficas, um violão, utensílios de cozinha, copos da marca Stanley, máquinas e tintas de tatuagem, peças de vestuário, brinquedos infantis, entre outros. Há lotes destinados a pessoas físicas e jurídicas, e outros reservados somente a pessoas jurídicas.

Com valor mínimo de R$ 400, o lote 7 é o mais barato, e está disponível para pessoas físicas e jurídicas. Nele, é possível adquirir caixa de ferramentas, Kinect para Xbox 360, jogos de PlayStation e de Xbox, bonecos da Disney e da Lol, pelúcias, entre outros itens.

Entre os produtos, é possível encontrar, por exemplo, um cachecol de lã com o símbolo do Vasco da Gama, de origem do Peru. São 500 unidades do produto, que integra o lote 9, com valor mínimo de R$ 8 mil. Os lotes de maior valor mínimo são o 2, o 3 e o 4, de R$ 10 mil. Em um deles, há um videogame PlayStation 4, de 1TB.

Videogame portátil Nintendo Switch está entre os mais de 5 mil itens que serão leiloados em 26 lotes diferentes. Menor valor mínimo para lançamento é de R$ 400, entre todos os lotes. Foto: Divulgação/Receita Federal

Para apresentar proposta, o interessado deve ser portador de identidade digital gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. É preciso entrar no site da Receita Federal, acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) e escolher a opção “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”.

Depois, o interessado deve selecionar o Edital de Leilão nº 0717700/0003/2023, e acionar a opção “Incluir Proposta”. Todos os lotes e o edital, com instruções para visitação dos itens e maiores detalhes sobre a participação no leilão, podem ser consultados neste link.