A lebre e a tartaruga

À medida que nos aproximamos do final do ano, tenho pensado em descansar. Uma das diferenças entre um sistema regenerativo e um degenerativo é que o descanso tem um papel sazonal num sistema regenerativo. Aprendermos isso com as nossas quatro estações: a primavera é uma época para brotar, o verão é uma época para crescer, o outono é uma época para colher e o inverno é uma época para hibernação, descanso e armazenamento de energia.

Apesar deste ciclo de estações, não trazemos o conceito de descanso para a maioria das nossas organizações. Pessoas, produtos e serviços não tem pausa ...

Uma das implicações de vermos as nossas organizações como máquinas é que, com o tempo, assumimos as suas características e expectativas. A visão da "organização como uma máquina" está profundamente enraizada nas nossas culturas, graças à nossa lealdade duradoura à produtividade. Uma máquina foi projetada para continuar funcionando até quebrar. Na verdade, a qualidade da máquina é medida diretamente pela sua confiabilidade para iniciar e continuar funcionando.

Esta metáfora mecanicista nos levou a esperar a mesma coisa dos nossos colaboradores. Por exemplo, as pessoas podem não tirar férias porque a cultura recompensa sutilmente as pessoas que aparentemente nunca precisam de uma pausa. Por outro lado, se as pessoas tiram férias, podem ser vistas como descomprometidas.

Já ouvi pessoas criticarem a Geração Z porque tendem a buscar mais equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.Dizem sobre essa geração que estão desmotivadas, não querem dedicar tempo e são irresponsáveis. É quase como se buscar o equilíbrio fosse uma coisa ruim. Ou que o propósito de um funcionário é dar tudo de si à organização. Este é o legado de vermos as nossas organizações como máquinas - e culturas que esperam que os colaboradores tenham qualidades semelhantes às das máquinas.

A natureza conta uma história diferente. Os sistemas vivos têm ciclos. O sol completa um ciclo a cada 24 horas, as marés um ciclo duas vezes ao dia e as estações mudam quatro vezes por ano. Se modelarmos as nossas organizações e cultura segundo um sistema vivo e os ciclos da natureza, entenderíamos melhor nossos ritmos organizacionais. Há momentos em que há uma agitação natural de atividade e avanço de inovação ou energia? E há momentos de retiro ou descanso para renovação? Esta é uma parte vital de um sistema regenerativo que requer tempo de inatividade para germinar e prosperar.

Durante a pandemia, precisamos de intensa energia e ação para nos adaptarmos à perturbação que enfrentamos. As equipes de liderança estavam exaustas, mas cavaram fundo e seguiram em frente. Assim que as vacinas foram disponibilizadas e a imunidade desenvolvida nas nossas comunidades, começamos a ver fragilidade nas mesmas equipas que antes eram sólidas como uma rocha. Eles precisavam de descanso e recuperação da intensidade dos dois anos anteriores de trabalho. Uma organização viva e os seus seres humanos precisam de tempo para descansar e recuperar. Pode parecer que levará mais tempo para atingir nossos objetivos. Mas, tal como acontece com a história da tartaruga e da lebre, estaremos melhor no longo prazo.

Quando entendemos que estamos trabalhando num sistema regenerativo, vemos os tempos de descanso como essenciais para os ritmos de trabalho. É difícil encontrar inovação e criatividade quando você está exausto.

Então meu desejo a todos no final desse ciclo que chamamos de 2023 é que descansem! Sejam gentis consigo mesmos.

Até janeiro de 2024!