As abelhas têm sido usadas como metáforas para trazer à tona algumas das formas com que nos relacionamos com o trabalho. A mais recente que ouvi durante o TEDx São Paulo em outubro de 2023 foi a síndrome da abelha operária, que traz de forma clara a dinâmica de muitas mulheres que dão conta de (quase) tudo a um preço pessoal alto. Mas hoje eu gostaria de trazer outra metáfora, pois além de muito trabalhadoras, as abelhas são excelentes cartógrafas.

Quando você encontra algumas abelhas circulando em seu redor, sua melhor resposta é ficar parado (e não tentar afastá-las). Esse comportamento está associado às abelhas mapeando todas as flores e árvores do seu território e construindo um mapa coletivo de todas essas fontes de nutrientes para a colmeia.

Quando uma abelha circula um ser humano, ela explora esta nova entrada no seu ecossistema para ver se deve ser adicionada ao seu mapa coletivo da colméia. Acho incrível que as abelhas carreguem um mapa coletivo e uma memória de onde cada flor ou árvore tem néctar em seu território. Justaponho esse comportamento com a capacidade dos humanos de ignorar ou não, ter curiosidade sobre os nutrientes que os ajudam a sobreviver e prosperar.

E se começássemos a mapear os nutrientes que encontramos no trabalho e que nos ajudam a prosperar, tal como as abelhas?

Aqui estão algumas maneiras possíveis de adaptar essas lições das abelhas aos nossos locais de trabalho e habitats para aprender como reconhecer e "mapear" os nutrientes que nos ajudam a prosperar:

Reconheça os nutrientes que o ajudam a prosperar. Os nutrientes de um sistema humano podem ser informações, relacionamentos, incentivo, orientação, apoio e muitas outras possibilidades. Se quisermos aprender com as abelhas, dedicaremos algum tempo para perceber quais nutrientes são necessários para prosperar em nossos locais de trabalho.

Faça uma lista de pessoas ou lugares que fornecem nutrientes para ajudá-lo a ter sucesso no trabalho. Às vezes, o mapeamento pode ser matizado e também óbvio. Por exemplo, há grupos com os quais adoro sair porque, como grupo, eles trazem energia positiva e eu prospero quando estou na presença deles. Outras vezes, adoro passar tempo com pessoas que pensam de forma perturbadora ou que me ajudam a ver outras perspectivas para as quais posso estar cego. Às vezes encontro nutrientes em espaços físicos, como um banco preferido à beira do rio perto da minha casa. Pode nutrir o meu espírito quando visito este banco para me sentar ao sol e desfrutar do ar livre.

Crie um mapa em sua cabeça dos nutrientes do seu local de trabalho. Quando você tem um mapa, você pode usá-lo ativamente e de forma consciente. Leve em sua cabeça um mapa de onde estão as pessoas, informações, apoio emocional ou locais em seu local de trabalho. Com este mapa, você está evoluindo conscientemente seu ecossistema de trabalho. Com um mapa na cabeça, você pode acessar os nutrientes do trabalho com intencionalidade, o que por sua vez o ajuda a prosperar.

Se não houver nutrientes suficientes para ajudá-lo a prosperar no trabalho, talvez seja hora de mudar de habitat. Na natureza, os habitats são locais para onde as espécies migram porque possuem todos os nutrientes de que necessitam para prosperar. Se você não tem o suficiente para prosperar, talvez exista um habitat diferente que tenha o que você precisa e deseja.