Como revelar camadas ocultas da realidade

Por Andréa Nery

Os líderes precisam ser capazes de filtrar e avaliar a grande quantidade de informações a que são expostos e distinguir fatos de opiniões, e o falso do verdadeiro e confiável. Para lidar com a incerteza e tomar decisões precisam analisar abordagens diferentes e se basear em evidências e análises cuidadosas.

Recentemente estive participando de um processo de seleção de candidatos ao vestibular diferenciado, na segunda fase os candidatos passaram por um processo de arguição e por um debate em grupo. Como avaliadores, na primeira situação, observamos a capacidade de fazer perguntas e identificar personas que podem contribuir para que explore mais a situação apresentada. Na segunda situação, ao longo dos debates, mais do que as opiniões e conhecimentos sobre os temas debatidos, buscamos evidências de que o candidato é capaz de se comunicar com clareza, interagir com o grupo e ter pensamento crítico.