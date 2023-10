cuide da chama

"Quando os sistemas entram em colapso, o que nos resta? Ficamos um com o outro. Ficamos com nossos relacionamentos. Com a forma como nos relacionamos com a Mãe Natureza, como nos relacionamos uns com os outros e como nos relacionamos com os nossos Eus emergentes. Estas são as nossas três fontes de proteção, cuidado e cultivo da chama."

Otto Scharmer

Chama, centelha, alma, energia, campo...Há muitas formas de nos referirmos àquilo que sabemos morar em nós e que nos dá vida. É para cuidar dessa chama de vida que precisamos ter a firme determinação em criar um futuro viável e uma economia que honre toda a vida. É mais vital do que nunca que nos reunamos, discutamos e debatamos - que ouçamos ideias desafiantes e tenhamos conversas difíceis. Para isso precisamos criar um local íntimo, seguro e inspirador.

Onde fica esse lugar? Onde está, que a gente tanto procura, mas não encontra? Esse lugar é constituído de um tecido de relacionamentos, que amparam e protegem as conversas que precisamos ter. As conversas têm três elementos importantes:

escutar de verdade

falar honestamente

deixar que a mágica se faça e que dois mundos ou mais se entrelacem em algo novo, que seja muito nutritivo para a chama de cada um.

Pode me chamar de ingênua, mas acho que é uma certa ingenuidade que nos falta, como a das crianças. Precisamos resgatar a abertura com que as crianças escutam e falam, com que se deixam maravilhar.

Está passando da hora de comparecermos de corpo e alma, de nos implicarmos na situação, de sermos o X na equação. Não estamos mais de fora, não. Precisamos mudar um pouco o nosso foco das coisas para a vida. Veja algumas implicações e reflexões para as organizações:

Os processos e padronizações que estruturam as atividades nas organizações dão conta de 80% do que acontece. Mas há uma parte viva, 20% que não pode ou não deve ser padronizada, que precisa ser cuidada por pessoas - gestores, líderes e os intraempreendedores. Nesses 20% é que se busca a sintonia e equilíbrio entre, de um lado, as estruturas da organização, e de outro, as pessoas se envolvendo e navegando essa estrutura e em especial com sua criatividade quando é necessário.

A imagem a seguir foi produzida com base e inspiração em Louis Klein, especialista em mudança sistêmica e projetos complexos, que trabalha há mais de 20 anos com mudança nas organizações a partir de uma perspectiva sistêmica.

Ao considerar os 20% vivos para a tomada de decisão, é importante refletir sobre questões que promovam o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Essas questões devem estar alinhadas aos valores, ética e propósito da organização, e devem orientar a empresa em direção ao futuro. É fundamental que todos, individual e coletivamente, trabalhem juntos para salvaguardar a vida nesse momento crucial.

Algumas perguntas importantes que podem ajudar a guiar as reflexões são:

Em que estamos nos dedicando e nos empenhando no presente?

Onde precisamos nos empenhar para criar o futuro que queremos?

O que estamos fazendo serve ao propósito da organização e sustenta a vida das pessoas e do planeta?

A interdependência e inter-relação das respostas a essas perguntas ajudam a identificar a liderança sistêmica, estruturar a governança e direcionar o intraempreendedorismo. A tensão entre as regras e processos que moldam como fazemos as coisas e as razões pelas quais fazemos é onde a governança ocorre e onde as organizações podem evoluir, aprender, inovar e mudar. A ética intrínseca é colocada em prática na gestão e na liderança por meio da governança.

Ao considerar a gestão, liderança sistêmica e empreendedorismo como base para perceber as dimensões do papel na organização, é importante ter clareza sobre quando cada um desses papéis é importante, que forma de pensamento e qual o propósito de cada um deles. Trabalhar nesses três aspectos é a arte de buscar a maestria em equilibrar um olho no presente, buscar caminhos para o futuro e refletir sobre o propósito de tudo o que fazemos.