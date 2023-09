Desafios e Oportunidades na Liderança do Futuro

Por Andréa Nery

Em termos simples, acredito firmemente que o futuro exige uma liderança mais humanizada e consciente.A humanização tem início com o líder, que com humildade reconhece que no cenário atual não detém todas as respostas, e por isso, envolve e inclui de forma participativa diversas pessoas na busca por soluções.Este líder compreende plenamente a importância da transparência na sua gestão, o que o motiva a compartilhar dados relevantes e fomentar insights, promovendo, assim, a compreensão e engajamento em um ambiente que incentiva o aprendizado contínuo.A transparência se manifesta também por meio do compartilhamento de suas próprias experiências, desafios e até mesmo falhas, criando um ambiente em que outros se sintam igualmente à vontade para fazer o mesmo.O líder deixa de lado sua capa de super-herói, abandonando as máscaras, e se mostra vulnerável com propósito de escutar, incluir, fomentar diálogos corajosos e infundir significado e propósito no trabalho de todos.O desafio é gigante! Atualmente, a maioria dos ambientes de trabalho carece de espaços de diálogos honestos e colaborativos. Vivendo em uma cultura permeada pelo medo, as pessoas não se sentem à vontade para fazer perguntas, expressar livremente suas opiniões e desafiar padrões e normas estabelecidas.Durante muitos momentos ao longo deste evento, ouvi repetidamente sobre a importância do autoconhecimento, e tenho uma firme convicção de que o primeiro desafio que o líder enfrenta e o de se tornar consciente de si mesmo, reconectar-se com sua própria história e compreender que é parte integrante do sistema, tanto problemas quanto soluções.Em seguida, o líder precisa assumir seu papel com coragem, estar ciente das dificuldades, aberto para o novo e colaborar ativamente, demonstrando disposição para pedir ajuda quando necessário.A manutenção de um ambiente de segurança psicológica requer consistência e coerência. Além de palavras, o líder precisa ser um exemplo em ação.Trabalhando ao lado de diversos líderes e equipes, fica cada vez mais evidente a importância de eles abandonarem suas certezas, soltarem o que não serve mais e estarem dispostos a assumir riscos, tudo isso em busca da promoção de um ambiente mais humano e consciente.Ao final do dia, o futuro da liderança está intrinsecamente ligado à sua capacidade de se adaptar, aprender, e, acima de tudo, abraçar a vulnerabilidade como um ato de coragem.

Embora este conceito possa ser desconhecido para alguns, há inúmeras oportunidades à espera de todos que estão dispostos a explorá-lo e, mais importante ainda, a colocá-lo em prática nos times e ambientes em que estejam envolvidos.