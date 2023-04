Diálogos Abertos e Combinados Claros

Por Andréa Nery

Uma das demandas mais comuns que recebo em projetos de desenvolvimento de equipes é que sejam mais colaborativos e trabalhem de forma mais efetiva. O ambiente de trabalho passa por muitas mudanças, assim como a sociedade, e o sucesso das organizações está diretamente associado a forma como os colaboradores trabalham em equipes, se relacionam e desenvolvem as habilidades que os tornam mais colaborativos, e adaptáveis.

Já pensou como seria incrível estar em um time onde existisse apoio mútuo e efetividade? Sabemos que não é fácil chegar neste ponto, principalmente quando a comunicação na equipe é insuficiente e surgem os conflitos nas diversas interações. O que tenho aprendido nas facilitações de equipes é que existem coisas básicas que precisam ser cuidadas e que podem ajudar a solucionar muitas questões quando ficamos atentos a elas.

Outro dia, em um programa de desenvolvimento com uma equipe, surgiu a questão sobre a forma como as tarefas estavam distribuídas, um time diverso em personalidade, formação e habilidades. A um dos membros da equipe foi pontuada a necessidade de se envolver mais e participar das decisões de forma mais ativa. Apesar do desconforto inicial, com algumas perguntas (i) o time foi destravando e identificando o que precisava fazer.

Neste caso a equipe precisava dialogar, ter um espaço para compartilhar pontos de vista de forma genuína, e depois reconhecer os acordos que precisavam estabelecer para alcançar o que desejavam.

Combinados são muito importantes em um processo de atuação em times, pois ajudam a trazer clareza, e quando compartilhados contribuem com o alinhamento dos membros do time na forma como irão se relacionar entre si e como se organizarão para realizar as tarefas necessárias.

Mas, o segredo dos acordos e combinados está em que os membros do time tenham oportunidade de discutir e definir expectativas, alinhar necessidades e estabelecer limites individuais.

Identificamos um mal-entendido, um conflito gerado por crenças e suposições que foi se desfazendo com a transparência trazida pelas perguntas e reflexões, criando um caminho para construção de confiança entre os membros do time.

Este time estabeleceu um acordo claro de comunicação onde todos devem ser incentivados a expressar sua opinião, onde os fatos e informações concretas vão ser a base da tomada de decisão e onde as tarefas serão distribuídas garantindo espaço de desenvolvimento a toda equipe.

Os combinados se tornaram uma referência para o time ao longo do processo, que os ajudou a manter o foco e comprometimento com o que foi estabelecido.

A natureza dinâmica dos times nos ensina que ao longo do tempo as necessidades mudam e os acordos precisam ser revisitados, e que é comum que os times comecem a assumir comportamentos baseados em observações, em experiências anteriores de trabalho e em valores culturais, são os combinados implícitos.

Esta é uma questão bastante delicada, combinados implícitos são interpretados de maneiras diferentes e prejudicam o trabalho quando não são reconhecidos, levando a conflitos e falta de colaboração eficaz no time. Algumas vezes, eles são baseados em estereótipos ou preconceitos, como assumir que um determinado membro do time não é capaz de realizar uma tarefa específica com base em sua idade, gênero, raça ou outras características, levando a uma distribuição desigual de trabalho ou à subestimação das habilidades de um membro do time.

Vários vieses podem gerar conflito dentro dos times como viés de confirmação , viés de autoridade , viés de grupo e viés de representatividade .

Para minimizar vieses em combinados implícitos, os membros do time devem estar cientes desses vieses e trabalhar juntos para estabelecer um ambiente de comunicação aberta e respeitosa, no qual todas as opiniões e perspectivas sejam valorizadas. Também é importante buscar informações e fatos para tomar decisões informadas, e incentivar o pensamento crítico e a diversidade de perspectivas.

Todo time deve saber sua razão de existir, estabelecer objetivos claros e indicadores que ajudem a entender sua evolução em direção ao que desejam alcançar juntos, todos devem ser incluídos na discussão e devem concordar com os termos estabelecidos.

Os diálogos devem ser abertos e os combinados revisitados periodicamente alinhando expectativas e garantindo que estejam funcionando efetivamente e realizando os ajustes necessários para que todos trabalhem juntos de forma eficaz.

(i) O que vocês estavam esperando? Quando vocês compartilharam estas expectativas? Isso estava claro para todos os membros da equipe? Como você se sente ao ouvir isso?

(ii) Viés de confirmação: Este viés ocorre quando as pessoas procuram informações que confirmem suas crenças existentes e ignoram informações que contradizem suas crenças. Isso pode levar a conflitos dentro do time, pois os membros podem ter opiniões diferentes sobre o que deve ser feito ou como deve ser feito, mas se recusam a considerar outros pontos de vista.

(iii) Viés de autoridade: Esse viés ocorre quando as pessoas tendem a aceitar a opinião ou decisão de uma pessoa mais experiente ou de posição hierárquica superior, sem questionar ou contribuir para a discussão. Isso pode levar a conflitos dentro do time, pois os membros podem não se sentir à vontade para expressar suas próprias opiniões ou preocupações.

(iv) Viés de grupo: Esse viés ocorre quando os membros do time tendem a favorecer a opinião ou decisão do grupo em vez de sua própria opinião ou decisão individual. Isso pode levar a conflitos dentro do time, pois os membros podem sentir que não têm a liberdade de expressar sua própria opinião ou tomar suas próprias decisões.

(v) Viés de representatividade: Esse viés ocorre quando as pessoas tendem a basear suas decisões em estereótipos ou generalizações, em vez de em fatos ou informações concretas. Isso pode levar a conflitos dentro do time, pois os membros podem ter opiniões diferentes com base em suas experiências e perspectivas únicas.