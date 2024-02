Começos

Levamos um tempo para nos dar conta dos começos e das mudanças. Começos costumam ser sutis, imperceptíveis, até que em algum momento chamam nossa atenção. E por vezes observamos os desdobramentos e evolução. Nos atentamos à diferença, aquilo que antes não estava, ou o desconforto, a estranheza, a dor.

Nossa estratégia típica para lidar com sintomas no corpo é COMPENSAR. Se dói o joelho esquerdo, aplico mais pressão e me utilizo mais do joelho direito para evitar desequilíbrios, pisadas em falso ou imobilidade. Com o tempo, posso ter problemas nos dois joelhos, ou no joelho esquerdo e tornozelo direito...

Muitas vezes os problemas em um ponto do processo em uma área acarretam uma sobrecarga em outro ponto do processo.