Enfrentando os vieses

Por Andréa Nery

Em um trabalho recente com alunos de pós-graduação discutimos o tema dos vieses inconscientes e sua influência nos processos de tomada de decisão e avaliação de desempenho. Em uma dinâmica ativa surgiram questões instigantes que permitiram explorar como o reconhecimento e a mitigação dos vieses podem enriquecer a gestão, tornando-a mais justa e eficaz.

Gosto de pensar nos vieses como trilhas pré-estabelecidas em uma floresta mental, aquelas que seguimos sem perceber, pois são familiares e confortáveis, embora possam não ser as mais sensatas.

Por exemplo, é natural que nos sintamos mais confortável em uma equipe com interesses e visões semelhantes. No entanto, questionamos se essa familiaridade realmente forma a melhor equipe ou se estamos subestimando outras opções. Além disso, é comum valorizarmos o trabalho daqueles com formação parecida à nossa. Mas devemos questionar: os resultados e fatos apoiam essa preferência?