"Eu sou uma farsa."

Por Andréa Nery

"Não sei como cheguei até aqui.""Sinto que não estou fazendo o bastante.""Não reconheço minhas competências, não faço nada bem.""Isso não foi nada, era fácil, qualquer um poderia fazer."Desde que comecei a trabalhar com mentoria um dos temas que mais surge ao longo do processo é o fenômeno do(a) impostor(a), independentemente do tipo de mentoria em algum momento ficamos diante de uma situação em que a pessoa não se sente merecedora do sucesso alcançado e tem dificuldade de reconhecer as próprias conquistas. Estas frases são alguns exemplos do que tenho encontrado.Embora seja um fenômeno complexo onde várias causas contribuem para seu desenvolvimento, tenho observado como o contexto social e características dos ambientes de trabalho potencializam este padrão de pensamento negativo e distorcido sobre si mesmo. Sem falar no impacto das redes sociais.Nos ambientes de trabalho muito competitivos ou com alta pressão é comum que o desempenho seja constantemente avaliado e que seja preciso provar o próprio valor com muita frequência, uma comparação contínua gera insegurança sobre as realizações e em algum grau o fenômeno poderá ser observado na maioria dos colaboradores.No contexto social, para mulheres a pressão para provar habilidades em ambientes dominados por homens ou campo historicamente masculinos, ou ainda a necessidade de se relacionar com diferentes papeis como profissionais, mães, parceiras pode fazer com que a sensação seja de não cumprir adequadamente nenhuma função; para os homens, a pressão social relacionada a desempenho, competência e sucesso e a sensação de fazer isso sem mostrar vulnerabilidade trazem à tona o fenômeno do impostor.Estereótipos e vieses desempenham um papel significativo neste processo e por isso precisamos promover uma mentalidade mais aberta e inclusiva estimulando autoconsciência, aprendizado sobre diferentes culturas e grupos sociais. Fazer reflexões profundas buscando evidências sólidas e evitar generalizações simplistas pode ajudar na quebra de padrões e permitir observar fatores externos que estão contribuindo para que as pessoas não se sintam o suficiente.Os casos são particulares, e a forma como se apresenta é diferente para cada um, mas alguns comportamentos podem ajudar a reconhecer a presença deste fenômeno e ajudar no traçado de formas de combater a situação.o Dificuldade de aceitar elogioso Autocrítica excessivao Dificuldade de internalizar o sucessoo Sobrecarga de trabalhoo Baixa autoconfiançao Comparação constante com os outroso Perfeccionismo extremoO primeiro passo para lidar com a situação é reconhecê-la e para isso temos que explorar e observar os comportamentos que estão presentes e o quanto eles impedem uma conexão com o potencial existente e minam a autoestima e autoconfiança.Quando conseguimos reconhecer podemos buscar identificar os padrões existentes, os tipos de pensamentos e imagens criadas sobre a pessoa, que se apresentam nas suas falas frequentes, com uso de uma série de palavras como: "nunca", "deveria", "sempre", "não". Existem formas diferentes como o fenômeno se manifesta: os perfeccionistas, os super-heróis, os fortes, os especialistas, os geniais e em cada caso regras internas atuam influenciando a sensação de inadequação e farsa. Para ajudar neste processo gosto de estimular as pessoas a observarem os fatos, como a promoção recebida, o elogio, a finalização de um trabalho, e, a partir deles notar os talentos presentes. O foco nestes talentos funciona como forma de combater os pensamentos impostores. À medida que estimulamos o reconhecimento dos pontos fortes, das conquistas importantes, realizações, e de coisas que admiramos em nós mesmos ou que poderíamos fazer para ajudar os outros, vamos trazendo a possibilidade de transformação. O convite é para colocar em prática pequenas ações focadas nos pontos fortes e desafiar os pensamentos negativos, falar sobre os sentimentos, se atentar aos fatos evitando comparações e aceitando os feedbacks positivos.O processo de superação é gradual, e requer paciência. Os ambientes de trabalho, contextos sociais, estereótipos e vieses influenciam o sentimento de impostura por isso cada passo em direção a uma mentalidade mais saudável e confiante deve ser celebrado.Se você se reconheceu neste texto saiba que não é a única pessoa com estes sentimentos e que é possível superar e buscar um equilíbrio. Até agora não encontrei ninguém que fosse de verdade uma farsa!