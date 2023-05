Explorando o Ma: o "espaço-entre" necessário

Por Andréa Nery

O caminho para a entrada de um santuário xintoísta é sempre demarcado por um portal. Ao atravessar este portal, é iniciada uma caminhada que permite a preparação espiritual para adentrar no espaço sagrado. Essa jornada representa um momento de passagem, afastando-se das preocupações do dia a dia e preparando a mente e a alma para uma experiência diferente. É uma área de transição, um momento de pausa.

Foi através dessa experiência que comecei a compreender o conceito japonês de "ma". O ideograma ?, que representa o "ma", consiste no sol (?) no meio de um portal (?). De forma simples, "ma" pode ser entendido como o intervalo de tempo ou espaço entre dois elementos.

Enfrentando diariamente questões complexas e observando a dificuldade em sair de um padrão de causa e efeito, ou de uma visão dualista, percebi que a compreensão do "ma" pode trazer um estado de presença, consciência e qualidade de ação, ajudando-nos a lidar de maneira mais saudável com as constantes decisões que precisamos tomar.

O "ma" origina-se da ideia de um espaço vazio demarcado por quatro pilastras, onde poderia ocorrer a descida e a aparição do divino[i]. Esse espaço representa a possibilidade de algo acontecer ou não, dentro de um momento no tempo.

Esse estado de disponibilidade, abertura e atenção ao que está emergindo é o que precisamos para nos conectarmos com as ações que possibilitam o fluxo e o movimento, tirando-nos da rotina. Para vivenciar e experimentar o "ma", é necessário romper com padrões, pois ele se encontra nos espaços vazios valorizados pelo minimalismo, no tempo de não ação da dança, nas pausas essenciais da música e no silêncio que acalma a mente.

Nesse lugar ou tempo, surge a oportunidade de observar e sentir o dinamismo entre forças opostas, enquanto também se encontra na ausência e na expansão um estado de prontidão e presença.

Em um mundo empresarial cada vez mais acelerado e dinâmico, o "ma" é a pausa necessária para considerar opções e ponderar perspectivas. Em um dia a dia agitado, que pode levar a uma comunicação apressada e superficial, o "ma" é o espaço que permite cultivar um ambiente seguro para contribuição. Diante das demandas e pressões enfrentadas pelos líderes, o "ma" é a possibilidade de recarregar e encontrar equilíbrio. E, em face da constante necessidade de adaptação e lidar com a incerteza, o "ma" é o espaço onde a inovação e a adaptação podem ocorrer.

O "ma" é um vazio, um intervalo, um "espaço-entre" necessário. É um momento de reflexão, compreensão e preparação.

E por um momento aqui, convido você a parar e imaginar sua mente com menos informações, seus olhos repousados na natureza, seus ouvidos imersos no silêncio, seu corpo atento ao próximo movimento...

Vivenciando brevemente um estado com níveis reduzidos de informação e descrição, é possível perceber a qualidade de participação e presença que seria capaz de oferecer.

No ambiente de trabalho, o conceito do "ma" pode ser aplicado de diversas maneiras. Desafie os sistemas existentes, incentivando a prática de ouvir sem julgamentos e proporcionando um espaço seguro para que as ideias sejam expressas completamente. Estimule a inovação e a criatividade, criando um ambiente que valorize a liberdade de expressão e encoraje as pessoas a pensar além dos limites convencionais. Reconheça que a produtividade não está apenas relacionada à quantidade de trabalho realizado, mas à qualidade da energia e do foco dedicados às tarefas. Promova momentos de silêncio e reflexão individual diante de situações intensas no trabalho, permitindo que os indivíduos processem as informações de forma mais consciente e tomem decisões mais embasadas. Ao incorporar o conceito do "ma" nessas práticas, é possível criar um ambiente de trabalho mais colaborativo, inovador e equilibrado, que valorize a participação ativa, a escuta genuína e a qualidade das ações realizadas.

O "ma" pode proporcionar uma nova perspectiva sobre o mundo e a forma como vivemos nossa realidade. É um convite para explorar a importância do intervalo, do espaço e da pausa em nossas vidas, mas não deve ser visto como uma solução universal para todos os desafios. Cada situação é única e requer abordagens específicas. No entanto, ao compreender e aplicar o "ma" de maneira adequada, podemos encontrar um equilíbrio valioso entre ação e reflexão.

_____________________________________________

[i] https://artejaponesaunifesp.medium.com/ma-a-estética-do-entre-19087adae31e